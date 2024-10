Vzpomínáte si ještě na doby, kdy jste u iPhonů otočili domovskou obrazovku na bok? Výřez v displeji to zarazil

Domovskou obrazovku iPhonů bylo možné v minulosti otočit na stranu nebo úplně obráceně. Tlačítko Touch ID jste tak dokonce mohli mít úplně nahoře a prostředí bylo přesto zobrazeno tak, aby pro vás byly texty správně čitelné. Systém iOS bylo dokonce možné otočit i na bok. Dnes už to běžné není, a od používání aplikací na šířku displeje dokonce ustoupila i spousta vývojářů. Na Androidu je přitom otáčení obrazu zcela běžnou záležitostí.



U starších iPhonů Plus bylo otočení domovské obrazovky na bok naprosto běžnou záležitostí. Prostředí šlo otočit i vzhůru nohama, což však po několika updatech iOS zmizelo. Stejně jako otáčení prostředí na stranu. Dnes to iPhony zvládají jen po Jaiblreaku

Režim displeje otočeného „vzhůru nohama“ se objevil u iPhonu 6 Plus, jenže stačilo několik aktualizací systému, a tento režim zmizel. Stejný osud později potkalo i otočení systému iOS na šířku displeje. U některých telefonů sice otáčení prostředí iOS stále funguje, např. u iPhonu 8 Plus (s iOS 16), nesmíte mít však na ploše žádné widgety. U novějších iPhonů Plus a Max funkce už není k dispozici. A to přesto, že tyto telefony mají daleko větší displeje, než dříve.

Z jedné strany se sice jednalo o otravnou funkci, kdy se displej při vytažení iPhonu z kapsy otočil, a chvíli zobrazoval obráceně. Funkce však měla i své užitečné využití. Pokud jste měli telefon umístěný v držáku na pití, mohla na něm být spuštěná navigace a současně jste telefon mohli nabíjet. Lightning konektor byl totiž přístupný na horní hraně.

Změnu přinesl Dynamic Island

Pod zánik otáčení prostředí iOS se podepsal výrazný displejový výřez (přinesl jej iPhone X) a ostrůvek Dynamic Island, který se poprvé objevil u iPhonu 14 Pro. Při přetočení obrazu by totiž mohlo být značně obtížné přeskupit vizuální prvky. Výřez nebo „ostrůvek“ by musel zůstat na boku či ve spodní části displeje (při otočení iPhonu o 180 stupňů), kde by zakrýval skutečný obsah, což by asi nebylo úplně ideální řešení.

Společně s tím, jak Apple omezil otáčení systému iOS, začali to stejné dělat i vývojáři aplikací. Podle řady uživatelů je dnes v iPhonech daleko méně aplikací, které umožňují fungování i na šířku displeje. Otáčení aplikací sice můžete „vynutit“ zámkem orientace v Ovládacím centru. Pokud však k tomu aplikace naprogramovaná není, na bok se neotočí.

iOS dnes otočíte na bok i vzhůru nohama. Ale jen po aplikaci Jailbraku...

Pro Androidy je otáčení obrazu na bok naprosto přirozenou záležitostí (ano, občas musíte funkci povolit v nastavení plochy), otočení vzhůru nohama je však relativně vzácné. Data z polohových čidel se systému předávají, záleží však konkrétně na tom, jak si s tím popasuje použitá grafická nadstavba. Např. u Pixelů a Samsungu otočení prostředí vzhůru nohama možné není.

Používali jste v minulosti prostředí iOS na boku displeje nebo v otočené podobě? Uvítali byste návrat této funkce do iPhonů Max? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

