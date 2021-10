Wear OS 2 se zastavil v čase. V systému již delší dobu nefunguje ani Google Assistant

Zatímco Samsung představil svou vlastní podobu Wear OS 3, u ostatních hodinek, jako by se zastavil čas. Nejen, že se na trh zatím nedostaly žádné hodinky s Wear OS, ve kterých by neměl prsty jihokorejský výrobce, ale začíná pokulhávat i funkčnost hodinek se starší verzí Wear OS. Komunita uživatelů si stěžuje zejména na Google Assistanta, který již více než půl roku nefunguje tak jak má. Chcete hodinky ovládat hlasem? Pak se musíte objevit velkou trpělivostí...

Chcete hlasem z hodinek vytočit kamaráda? „Sorry, ale tuto funkci už neumím“. Naviguj mě do nejbližšího fastfoodu. „Kterého?“ Do toho nebližšího přece. „Zrovna se nedokáži připojit k telefonu“. To stejné hodinky oznámí i při pokusu o hlasové nadiktování textové zprávy... Google Assistant, pýcha využití umělé inteligence Googlu, v hodinkách s Wear OS dlouhodobě nefunguje. Kde hledat příčiny problémů?

Zřejmě v dlouhodobé ignoraci Wear OS ze strany Googlu. Systém zřejmě negeneruje dostatek financí, a tak jej Google udržuje jen v „nutném“ stavu. Jakékoliv inovace systému nabízí prakticky jen Samsung, Google veškerý softwarový vývoj utlumil. Jak jinak si vysvětlit, že se na hodinky dostala aplikace YouTube Music až po roce od ukončení apky Google Play Music?

U hodinek Galaxy Watch4 funguje hlasový asistent Bixby, protože Google Assistant pro hodinky ještě není připraven. A u stávajících hodinek pro změnu nefunguje. Budoucnost systému Wear OS je hodně nejistá, např. není jasné, kdy se konečně dočkáme uvolnění třetí generace systému pro nové i stávající hodinky. Víme jen velmi kusé informace, podle nichž se systém dostane na Mobvoi TichWatch Pro 3 a Fossil Gen 6, ovšem zřejmě až koncem příštího roku. Ostatní modely zřejmě „ostrouhají“...

A do té doby budou muset stávající uživatelé Wear OS překousnout chyby (často i velmi základní v podobě nemožnosti přidání Google účtu!) nebo jednoduše přejdou na jinou funkční platformu. Buď na hodinky od Samsungu, nebo rovnou na Apple Watch. Samsung sice do segmentu Wear OS přinesl svěží vítr, s nulovou podporou ze strany Googlu však tento trend nebude do budoucna udržitelný...

Představuje hodinky TichWatch E3 postavené na Wear OS 2.0:

Zdroj Reddit