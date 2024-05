Wear OS 5 se zaměří na svou největší bolístku. Google chce prodloužit výdrž hodinek na jedno nabití

I přesto, že některé chytré hodinky stále běží na verzi Wear OS 3.5, do chytrých hodinek se už letos na podzim dostane systém Wear OS 5. Google v průběhu konference Google I/O zveřejnil první verzi systém, tzv. Wear OS 5 Developer Preview, ve které si mohou vývojáři vyzkoušet nové funkce platformy. Tou nejzásadnější je snaha o co nejlepší optimalizaci baterie, aby hodinky s Wear OS 5 vydržely na jedno nabití co nejdéle.



Systém Wear OS 5 konečně dostane adaptivní layout. U hodinek s většími displeji se tak dostupné místo na displeji konečně adekvátně využije

Google omezil spotřebu baterie u předinstalovaných aplikací, a také při detekci cvičení. Konkrétně zmínil maratonský běh, při němž nový systém využije o pětinu méně baterie, než identické hodinky s Wear OS 4. Google dále vydal doporučení vývojářům, jak u vyvíjených aplikací dodržet podobné principy pro optimalizované využití baterie. Fitness aplikace v hodinkách budou podporovat nové typy dat v souvislosti s dynamikou běhu, konkrétně dobu kontaktu se zemí, délku kroku a vertikální oscilaci.

Už ve Wear OS 4 přišel Google s novým formátem ciferníků (tzv. Watch Face Format), který nyní opět vylepšuje. Ciferníky vytvořené v novém formátu mají být energeticky ještě efektivnější. U cifernícíků navíc uvidíte informaci o postupu k vytyčenému cíli nebo poměr více parametrů v kruhovém vyobrazení. Od začátku roku 2025 musí všechny nové ciferníky zveřejněné na Google Play využívat právě zmiňovaný formát. Google do Wear OS dále přidává adaptivní layout a komponenty, které budou zobrazovat responzivní uživatelské rozhraní na hodinkových displejích různých tvarů a úhlopříček. Uživatelské rozhraní Wear OS by tak mělo být i vizuálně atraktivnější.



Ciferníky pro Wear OS 5 budou ještě více energeticky efektivnější. Dokáží zobrazit nové typy dat a jejich tvorba bude jednodušší

Google vidí v systému Wear OS velký potenciál. Díky vlastním hodinkám Pixel a Galaxy Watch od Samsungu se uživatelská základna jen v loňském roce rozrostla o 40 procent. K větší expanzi mají pomoci taé další značky, které v nedávně době začaly prodávat své modely chytrých hodinek. Konkrétně se jedná o OnePlus, Oppo a Xiaomi. Systém Wear OS je k dnešnímu datu k dispozici uživatelům ve více než 160 zemích a regionech po celém světě.

Zdroj: Google I/O, Android-developers