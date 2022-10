Wear OS na tom bude stejně jako Android. Každý rok má na zápěstí dorazit vylepšená verze systému

Google uvedením hodinek Pixel Watch ze svého pohledu konečně „restartoval“ operační systém Wear OS. Ten totiž konečně přijme tradiční roční harmonogram aktualizací, který je používán u Androidu. A to je v hodinkovém světě velká změna. Až dosud totiž americký gigant podporu hodinek se starší verzi Wear OS vůbec nebral vážně.

Za změnou stojí podle všeho paradoxně smartphony. Pokud se nové funkce dostanou do Androidů, počítá se s tím, že některé z nich budou využívat i chytré hodinky, a mít je aktualizované je rozhodně na místě. Pixel Watch byly nedávno oznámeny se systémem Wear OS 3.5, což je stejná verze, na které běží hodinky Galaxy Watch5 od Samsungu. Jenže u nich je použita ještě nadstavba One UI for Watch, a tak se dá předpokládat, že v případě customizovaných nadstaveb se čekání na update trochu protáhne.



Tajemství prolomeno. Pixel Watch se mohou těšit na tříletou softwarovou podporu

Google jej výrobcům samozřejmě poskytne, ale ti si budou muset update upravit k obrazu svému a „poslat“ jej na svá zařízení, typicky prostřednictvím aplikace, která je určena k propojení telefonu a hodinek. Zatím však není jasné verzování systému. Bude příští verzi Wear OS 3.6 nebo rovnou 4.0? A pokud se hodinky aktualizují na Wear OS 3.0, dostanou později update na Wear OS 3.5 nebo až vyšší verzi? Zřejmě ani Google v tom zatím není zajedno.

Tím jsme nakousli i otázku updatu starších hodinek s Wear OS 2, které se mohou těšit na aktualizaci na Wear OS 3.x, a to ještě do konce letošního roku. Google má v plánu aktualizovat modely, které běží na Snapdragonu Wear 4100 a Wear 4100+, v obou případech však bude po instalaci updatu nutné obnovení hodinek do továrního nastavení. Bude je tak třeba zálohovat a po naběhnutí systému opět spárovat s telefonem a nainstalovat si znova vše potřebné.

Co se týká Pixel Watch, uživatelé se mohou těšit na tříletou softwarovou podporu včetně nových přídavků bezpečnosti, nových funkcí, updatů systému a opravy chyb. Podpora hodinkám skončí v říjnu roku 2025. U hodinek Galaxy Watch5 však Samsung slibuje ještě o jeden rok delší softwarovou podporu, takže Google je už nyní trochu pozadu. Lídrem v podpoře hodinek je tradičně Apple, který často posílá aktualizace i do pět let starých modelů.

