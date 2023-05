WhatsApp dorazil na hodinkový systém Wear OS 3. Zatím v betě a s omezenými funkcemi, i tak je to však krok vpřed

Jedním z velkých cílů operačního systému Wear OS 3 bylo přilákat na tuto hodinkovou platformu více vývojářů třetích stran. A vytyčený cíl se začíná pomalu plnit, protože na hodinky konečně dorazila aplikace WhatsApp. A to po velmi dlouhé době. Naposledy tato aplikace existovala v dobách, kdy se hodinkovému systému od Googlu ještě říkalo Android Wear, a to už je nějaký ten pátek...

Hodinková aplikace nahradí dřívejší notifikace z telefonu, které nebyly úplně ideální. Jistě, mohli jste odpovídat na konverzace přes notifikace, ovšem po přečtení poslední nepřečtené zprávy z hodinek zmizela. Pokud jste tedy chtěli z hodinek přímo napsat nějakému kontaktu nebo si projít historii posledních konverzací, měli jste smůlu...



Pro hodinky s Wear OS konečně existuje aplikace WhatsApp

...a to až do dnešního dne. V rámci betaverze s číslem 2.23.10.10 WhatsApp konečně připravil svou samostatnou aplikaci pro hodinky Galaxy Watch4, Galaxy Watch5, Pixel Watch, a pro další modely, které budou aktualizovány na Wear OS 3. Jak aplikaci do hodinek dostat? Stačí se v telefonu proklikat na kartu WhatsApp na Google Play, a ve spodní části obrazovky se přihlásit k beta testování. Během krátké doby se vám v horní části nabídne stažení aplikace, nejen do vašeho smartphonu, ale také pro další zařízení, ke kterým máte přihlášený stejný Gmail účet. A jedním ze zobrazených zařízení budou i vaše hodinky s Wear OS 3.

Aplikace je zatím dost ořezaná

Po instalaci je třeba přepsat kód z displeje hodinek do mobilní aplikace, a to proto, že přidáváte hodinky mezi tzv. Připojená zařízení. Po tomto spárování se vám do hodinek načtou všechny aktuální chaty, a vy můžete v konverzacích pokračovat přímo na zápěstí. Jenže, jedná se o betaverzi aplikace, která je zatím velmi ořezaná. V rámci chatů si zobrazíte účastníky konverzací, v nastavení se odhlásíte, a tím celá aplikace prozatím končí. Není tedy zatím možné ani iniciovat zcela novou konverzaci, to musíte i nadále udělat přes aplikaci v telefonu.



Aplikace WhatsApp ve Wear OS zatím vypadá hodně jednoduše. V nastavneí se můžete odhlásit a zobrazíte si jen ty chaty, které už máte ve svém telefonu. Zcela novou konverzaci z hodinek (zatím) neuskutečníte

Samotná aplikace v hodinkách rozhodně není určená pro každodenní používání, ale spíše pro rychlé odeslání zprávy ze zápěstí. Texty může psát na titěrně QWERTZ klávesnici, popř. kreslením po displeji nebo hlasovým zadáváním, vhod přijdou i předpřipravené rychlé odpovědi. Další možností je zasílání hlasových zpráv, které nahrajete rovnou pomocí hodinek. Očekáváme, že betaverze aplikace dostane v průběhu letošního roku patřičné aktualizace, aby se mohla brzy zpřístupnit ve veřejné podobě všem uživatelům WhatsAppu.

