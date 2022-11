Whatsapp Komunity dostanou více chatů pod jednu střechu. Hromadně si zavoláte či vyplníte ankety

Společnost Meta dnes oficiálně na komunikační platformě WhatsApp celosvětově spustila funkci Komunity. Díky této nové funkci můžete do komunit spojovat více stávajících skupin, které mají třeba podobné zaměření. Jako jejich tvůrce máte možnost informovat všechny členy komunity v rámci hromadných oznámení, nebo pouze účastníky jednotlivých podskupin. Těch může být v jedné komunitě až 1 024.

WhatsApp si od komunit slibuje přehlednější organizaci chatů, ke které přidává důraz na zabezpečení a soukromí. V rámci komunit samozřejmě můžete používat rychlé reakce emotikony či sdílet soubory o velikosti až 2 GB. Nevhodné zprávy může z komunit odstranit administrátor komunity, jakmile tak učiní, zpráva se smaže ze všech telefonů jednotlivých členů. V rámci komunit můžete počítat i s hromadnými videohovory, kterých se může účastnit až 32 osob. A vyzkoušet můžete také ankety s hlasováním, které se zobrazí přímo v chatu.



Ukázkové využití komunit v komunikační aplikaci WhatsApp

Ukázkovým příkladem komunit je např. komunita rodičů dětí ve škole. Všechny globální oznámení přistanou do všech podskupin, které se týkají např. jednotlivých tříd. Dalším příkladem je sdružení vlastníků bytových jednotek, které může v rámci komunity spojovat celý blok, a to ze skupin, která se každá týká jednoho bytového domu. A podobných příkladů by se z praxe dalo najít více. Veškeré chaty v komunitách jsou samozřejmě zabezpečeny koncovým šifrováním.

Představení WhatsApp Komunit: