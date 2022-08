WhatsApp konverzaci nově opustíte ve vší tichosti. Na smazání odeslané zprávy máte až dva dny

Do aplikace WhatsApp brzy přibydou čtyři šikovné funkce. Tou první je omezení informace „Viděn online“ u specifických kontaktů. Pokud se tedy budete chtít vyhýbat přátelům, stačí u nich skrýt informaci o tom, kdy jste byli naposledy online. Můžete tak jejich zprávu ignorovat, zatímco protistrana si bude myslet, že jste ještě nebyli online a tuto zprávu si tedy nepřečetli. Tato funkce navazuje na omezení viditelnosti statusu z loňského prosince, který se týkal těch kontaktů, které nepatří mezi vaše přátele.

Druhou užitečnou funkcí je tzv. „tiché“ opuštění skupiny. V současné době je to nastaveno tak, že jakmile uživatel opustí skupinu, jsou o tom informování všichni účastnici konverzace. A to může odstartovat spoustu návazných soukromých konverzací s prostým dotazem na to, proč jste vlastně skupinu opustili. Nově bude možné opustit skupinu ve vší tichosti, dozví se o tom jen její administrátoři.



Třetí novinkou je blokování screenshotů v případě jednorázových zpráv. Ty jsou určeny na jednorázové zobrazení, přičemž se následně z konverzace smažou. Uživatelé však toto omezení obchází tím, že si pořídí screenshot obrazovky a mají tak informaci z fotografie nadále uloženou. A pokud se jedná o citlivou fotografii, její následně přeposlání může pro původního autora znamenat velký problém. WhatsApp testuje omezení screenování v případě jednorázových zpráv, a toto omezení by mělo být k dispozici v brzké verzi aplikace.

Poslední novinkou je prodloužení intervalu na smazání odeslané zprávy. Nově si smazání můžete rozmyslet zhruba do dvou dní. Update aplikace WhatsApp se vám nabídne automaticky, popř. je možné aplikaci aktualizovat ručně přímo přes aplikační obchody Google Play a App Store.

