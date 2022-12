WhatsApp testuje propojení telefonu a tabletu. Touto fintou jej však můžete rozjet na dvou Androidech současně

WhatsApp dlouhodobě razí politiku jednoho přihlášení na mobilním zařízení. To se změnilo až v aktuální betaverzi aplikace, která vám umožňuje spárovat mobilní aplikaci s tabletem, a to přes sekci Propojená zařízení. Funguje to podobně, jako když propojujete telefon a desktopovou či webovou aplikaci. Na druhém zařízení se zobrazí QR kód, který telefonem načtete, a na druhém zařízení se objeví váš účet ze smartphonu se všemi posledními konverzacemi.

Propojení telefonu a tabletu je sice chvályhodné, ale pro nás, kteří telefony dost často střídáme, je užitečné spíše přihlášení ve dvou telefonech zároveň. A nemusíte čekat na prémiové předplatné, protože WhatsApp na dvou telefonech současně rozchodíte díky jednoduchému fíglu...

Nakukejte telefonu, že máte tablet

Přichystejte si vás primární telefon, kde máte nainstalovanou aplikaci WhatsApp, a sekundární telefon, který se bude k vašemu hlavnímu smartphonu připojovat. V obou telefonech bude třeba mít nainstalovanou poslední betaverzi aplikace, kterou si stáhnete z APKMirroru, popř. se dobrovolně přihlásíte do beta testování. V tom případě se vám betaverze aplikace postupem času zpřístupní přímo na Google Play, a budete tak moci veřejnou verzi aplikace aktualizovat.



WhatsApp testuje propojení mobilní aplikace s tabletem, vcelku jednoduše ji však můžete propojit i mezi dvěma smartphony

Ať už zvolíte jeden nebo druhý přístup, v obou zařízeních by měla být nainstalována minimálně verze 2.22.25.8 beta, ideálně novější. Samotné propojení telefonu a tabletu je jednoduché, stačí ve WhatsApp v telefonu otevřít Nastavení - Propojená zařízení a namířit telefonem na displej tabletu, na němž se zobrazuje QR kód. Propojení dvou telefonů je stejně jednoduché, jen musíte z druhého telefonu na chvíli udělat tablet.

Ve druhém telefonu ještě před spuštěním WhatsApp přejděte do Nastavení - O telefonu - Informace o softwaru, a pětkrát poklepejte na položku Číslo sestavení. Po zadání zámku telefonu se aktivuje Vývojářský režim, který najdete na konci hlavní nabídky. V této skryté nabídce je opravdu celá spousta voleb a možností, vás však zajímá položka Minimální šířka. Původní číslo si poznamenejte (v našem případě se jednalo o 384 dp) a přepište jej na 600. V tu ráno se uživatelské rozhraní zmenší, včetně textů a popisků ikon. Prakticky se z telefonu stane malý tablet, ale nebojte, brzy toto nastavení vrátíte zpět.

Až po zmenšení můžete na druhém telefonu spustit WhatsApp. Aplikace si myslí, že máte tablet, a tak ihned zobrazí QR kód určený k propojení. Jakmile máte propojeno, můžete se s klidným svědomím vrátit do Vývojářského režimu a Minimální šířku nastavit na původní hodnotu. A tím celá operace končí. Propojená zařízení můžete spravovat pouze z primárního telefonu, např. spojení na dálku ukončit nebo přidat propojení s počítačem. Veškeré zprávy směřující do primárního telefonu se vám následně duplikují do sekundárního telefonu, z něhož samozřejmě můžete, jak volat, tak i odesílat zprávy.

