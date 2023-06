WhatsApp trápí kuriózní chyba. Pokud někomu pošlete jeden konkrétní odkaz, aplikace mu bude neustále padat

Aplikaci WhatsApp trápí kuriózní chyba. Stačí někomu poslat odkaz „wa.me/settings“, a pokud si jej protistrana načte ve vláknu v telefonní aplikaci, hned dojde k jejímu pádu. Prakticky tím docílíte toho, že se aplikace bude neustále restartovat v nekonečné smyčce.

Je dosti zvláštní, že tato chyba postihuje pouze telefony s Androidem, a to jak, uživatelskou, tak business verzi aplikace, a to i nejnovější verzi aplikace 2.23.10.77. A jak se této chyby vyvarovat? K pádům naštěstí dochází jen při otevření diskusního vlákna, v němž byl tento odkaz použitý. Pokud tedy nechcete být škodolibí a někomu WhatsApp zablokovat, tuto zprávu do světa rozhodně neposílejte.



Na WhatsApp stačí poslat jeden konkrétní odkaz, a aplikace se restartuje (Zdroj: Mayur Panda)

A pokud už jste na straně „poškozených“, a nejde vám do hlavy, proč vám WhatsApp při otevření vlákna s jedním konkrétním uživatelem neustále padá, tento kontakt vám zřejmě poslal výše uvedený odkaz. Jak se bránit? Stačí si WhatsApp otevřít na webu nebo v desktopové aplikaci a zprávu s odkazem smazat, jelikož v počítači žádnou neplechu neudělá. Při opětovném spuštění už bude aplikace v telefonu fungovat bez problémů. WhatsApp na opravě této chyby pracuje, a někteří uživatelé už potvrzují, že jim odkaz aplikaci neukončuje. U jiných je však problém stále aktuální.

Zdroj: Mayur Panda