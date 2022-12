WhatsApp vrátí zpět smazané zprávy a současně přináší přehlednější obrazovku probíhajících videohovorů

WhatsApp oznámil novou funkci, která vám umožní vrátit zpět smazání již odeslané zprávy. Pokud na zprávě v konverzaci podržíte prst, poblíž horního okraje displeje se objeví ikona popelnice. Po stisknutí můžete zprávu lokálně smazat u sebe ve vlákně nebo u všech účastníků, kteří si zapojili do konverzace. Jenže, pokud jste smazání provedli nevědomky nebo byste zprávu hned po smazání chtěli vrátit zpět, má pro vás WhatsApp konečně řešení.

Funkce se nazývá „Náhodné smazání“, a dává všem uživatelům WhatsAppu pětivteřinové „okno“, v rámci kterého si mohou smazání rozmyslet. Není to mnoho, za pět vteřin si spoustu uživatelů ani neuvědomí, že se na displeji objeví tlačítko „Vrátit zpět“, kterým celou akci mazání ukončíte. Tato funkce se ale může hodit, když místo smazání zprávy u všech uživatelů v konverzaci zvolíte jen smazání zprávy na svém přijímači. A stiskem tlačítka můžete předejít případným problémům. Připomeňme, že beta testeři si mohli funkci vyzkoušet už letos v srpnu.



Je to drobnost, ale potěší. Pokud se při mazání zprávy překliknete, a nesmažete ji u všech, ale jen u sebe. Máte na opravu pět vteřin od smazání zprávy. Škoda, interval by mohl být trochu delší...

WhatsApp mimo textové komunikace vylepšil i videovolání. Nově se můžete přes aplikaci účastnit hovoru až se 32 účastníky. Dlouhým podržením prstu na oknu uživatele může jednotlivé účastníky ztlumit, nebo jim poslat soukromou zprávu. Samozřejmostí je rychlé připojení dalších osob do probíhajícího hovoru, stačí jen nasdílet odkaz na samotný hovor.



WhatsApp navíc vylepšil i videovolání, obrazovka je přehlednější, hned víte, kdo mluví, či kdo se aktuálně připojil

Barevné zvukové vlny vám vizuálně na první pohled jasně ukáží, kdo právě mluví. Když se někdo ke skupinovému hovoru připojí, na displeji se objeví výrazná notifikace. WhatsApp navíc pro systém iOS připravuje funkci Obraz v obraze (Picture in picture), která při minimalizaci WhatsApp nechá zobrazenou obrazovku s videem v kompaktní podobě, přičemž můžete v systému iOS dělat to, co zrovna potřebujete. Tato funkce se však zatím testuje, a do iPhonů dorazí až po novém roce.

Jak ve WhatsApp zablokovat kontakt: