Windy upozorní na bouřky a silný déšť. Widget na ploše vám ukáže údaje z nejbližší meteostanice

Aplikace Windy získala významnou aktualizaci s řadou novinek. Hlavní novou funkcí jsou upozornění na bouřky v okolí (do jedné hodiny od vaší aktuální polohy), která přicházejí ve formě notifikací na telefon. Po rozkliknutí se zobrazí kategorie výstrahy, doba trvání, zasažená oblast a popis bouřky. Varování poskytuje ČHMÚ, který už podobnou funkci nedávno uvedl do provozu ve své vlastní aplikaci. Windy analogicky upozorňuje i na silný déšť a to na základě radarových dat.



Aplikace Windy, detail vybraného místa se zobrazeným varováním, detail varování. Upozornění na bouřky a silný déšť zapnete přes funkci Moje upozornění

Pro aktivaci funkce je třeba otevřít hlavní menu a vybrat možnost „Moje upozornění“. Zde je nutné zaškrtnout položky „Bouřky“ a „Silný déšť“. Na stejné stránce najdete také uživatelsky definovaná upozornění podle zadaných podmínek. Při jejich splnění pošle mobilní aplikace notifikace v předem stanovený čas nebo v pravidelných intervalech.

Upozornění na bouřky a nový widget

Aplikace rozšířila radarové pokrytí, takže podporuje více oblastí. Přechody mezi režimem Satelit a Radar+ jsou nyní plynulejší. Na plochu lze přidat widget nejbližší meteostanice v kompaktním nebo detailním zobrazení. Widget poskytuje informace o teplotě, srážkách, tlaku, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru. Identické údaje zobrazuje i widget pro Apple Watch. Poslední novinkou je možnost uživatelského nastavení rosného bodu, která upravuje barevnou stupnici podle osobních preferencí.



Rozšířená a kompaktní podoba widgetu nejbližší meteostanice

Novinky jsou dostupné v aplikaci Windy pro iPhone a Apple Watch. Verze pro Android podobnou aktualizaci zatím neobdržela – současná verze pochází z konce dubna. Očekává se však, že aktualizace pro Android dorazí v nejbližší době, zřejmě v úterý 24. června. Windy pro iOS stahujte zde.