WiPhone je programovatelný telefon, ze kterého si zavoláte nebo z něj vyrobíte auto

U dnešních smartphonů lze říci, že sice stále umí volat, ale je to už spíše vedlejší funkce, jelikož jejich využití je mnohem větší. U telefonu WiPhone to však platí dvojnásob. Ač na první pohled připomíná hloupý tlačítkový telefon, ve skutečnosti toho umí mnohem víc. Jeho tvůrce s nadsázkou říká, že je to telefon od hackerů pro hackery.

Nejde však o hacking ve špatném slova smyslu, ale spíše telefon pro všechny milovníky programování a bastlení. Kromě toho, že má telefon připojení na Wi-Fi, díky čemuž s ním můžete zdarma volat přes VoIP, stačí jen oddělat šroubovákem zadní stranu a využít vývojové desky ESP32 programovatelné v Arduino. Z telefonu si tak můžete naprogramovat různé hračky. Po přidání pár obvodů a čtveřice kol klidně i pojízdné autíčko.

Přikoupit k telefonu můžete ještě další obvody včetně segmentové diody a dalších doplňků a naprogramovat si co jen potřebujete. Přesto jde i o telefon, takže nechybí 2,4“ displej, paměť pro uložení hudby kterou si můžete pustit přes sluchátka. Telefon totiž nepostrádá 3,5mm jack.

WiPhone není úplně nový projekt. Jeho autoři jej představili před 2 lety, přičemž je již delší dobu ve fázi prototypu. Telefon ale již na crowdfundingovém portále Indiegogo překonal cíl požadované částky a autoři aktuálně slibují doručení ještě do konce roku. Pro případné další zájemce platí cena 139 dolarů (3 100 Kč) za přístroj, který je dostupný v stříbrném nebo transparentním provedení. Za příplatek je možné přikoupit rovnou už některou z přídavných programovatelných destiček.