WSA je po roce dostupný všem. Ve Windows 11 si spustíte hry a aplikace pro Android, čeká se už jen na Amazon

Těžko uvěřit, že je to už rok, co Microsoft představil službu Windows Subsystem for Android (WSA). Jednalo se o rozhraní, které ve Windows 11 dokáže spouštět aplikace a hry napsané pro Android, ovšem řešení bylo celý rok k dispozici jen pro beta testery programu Insider. Existovaly sice možnosti, jak si WSA rozjet neoficiální cestou, verze 1.0 však existuje až od dnešních dní. A její součástí je přes 50 tisíc aplikací.

I když je WSA už mimo verzi „Preview“, je třeba mírnit nadšení. Platforma je v tuto chvíli dostupná ve 31 zemích světa, mezi nimiž Česko nefiguruje. Je ale na pováženou, že před naší zemí dostala přednost Andorra, Lucembursko, San Marino či Vatikán...

Česká mutace Microsoft Storu je však ve Windows 11 na WSA už připravena. Hned na úvodní stránce obchodu totiž vidíte obrazovku s označením Amazon Appstore, k jehož instalaci se dostanete po stisknutí tlačítka „Zobrazit podrobnosti“. Instalace zahrnuje aktivaci virtualizace a následné stažení Amazon Appstoru. Protože však Česko není v seznamu podporovaných zemí, stažení v tuto chvíli zatím nefunguje.

Stačí se však inspirovat naším původním návodem a WSA platformu stáhnout samostatně. Budete potřebovat tento generátor kódů, do něhož vložíte odkaz https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR, a to s příznakem SLOW. Následně ve spodní části stránky volte ke stažení tento soubor: MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystemForAndroid_2209.40000.26.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle. A nainstalujte jej do počítače s Windows 11.

Touto samostatnou instalací tak obejdete dočasné omezení, i tak je třeba mít, alespoň v současné době, zahraniční účet na Amazonu. Následně se můžete pustit do stahování a používání aplikací a her, které jsou primárně určeny pro platformu Android. Nečekejte všechny známé tituly, spousta z nich se navíc jen snaží jménem napodobit známější hry.

Vše navíc ještě nemusí fungovat na sto procent, takže je třeba obrnit se trpělivostí. Třeba Subway Surfers vás vyzývají k aktualizaci z obchodu, kde ale žádný update není, takže si nezahrajete. Stejně se chová např. i karetní Hearthstone, vývojáři tedy budou muset své hry ještě lehce upravit...

Microsoft však ve vývoji pokračuje i nadále. Na githubu uvádí seznam funkcí, které do platformy brzy přibydou. Těšit se můžeme na update na Android 13, dále pak na podporu záložek, přenosu souborů, obrazu v obraze (PiP) či přístupu k lokální síti. A my pevně doufáme, že součástí budoucích aktualizací bude i rozšíření dostupnosti Amazon Appstoru do Česka.

