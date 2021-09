Xiaomi 11T Pro je rychlík každým coulem. Nabije se dřív, než se nasnídáte

Do redakce zavítalo Xiaomi 11T Pro. Jedná se o vlajkovou loď Xiaomi, která se po letech zbavila ikonického značení řady Mi, a to pro větší přehlednost. Telefon vypadá prémiově díky kovovému tělu a skleněným zádům, které na pohled fungují jako zrcátko, což má ale i negativní vlastnost, že jej budete často leštit. Hodnotný dojem dodává i hmotnost 204 gramů, která však vzhledem k rozměrům telefonu nijak nevybočuje.

Telefon láká zejména na rychlost, a to kde jen může. Má totiž rekordní 120W dobíjení, které baterii o kapacitě 5 000 mAh plně nabije za pouhých 17 minut. Takže vybitý jej nabijete rychleji, než si dáte ranní kávu se snídaní. Výkon zde díky procesoru Qualcomm Snapdragon 888 také rozhodně nikomu chybět nebude. Vše je tak na první pohled rychlé a plynulé. To platí i o 120Hz displeji AMOLED s osvědčenou úhlopříčku 6,67“ a Full HD+ rozlišením, které je zárukou jemného obrazu.

Makro přes teleobjektiv

Kde však došlo k úpravám, byla soustava fotoaparátů. Ten hlavní je dobře známý 108Mpx senzor se clonou objektivu f/1.75. Fotoaparát využívá technologie SuperPixel spojující 9 pixelů do jednoho. Nový je zde však ultraširoký objektiv s 8Mpx snímačem a 5 Mpx teleobjektiv plnící také funkci makra. V průstřelu na čelní straně pak našla místo 16Mpx selfie kamerka.

Xiaomi 11T Pro katalog rozměry a hmotnost: 164 × 77 × 8,8 mm, 204 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: 17 000 Kč

Xiaomi 11T Pro přijde České republice do předprodeje 5. října, a to ve dvou konfiguracích. Ta levnější s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm vyjde na 15 999 Kč. Vyšší se stejnou porcí RAM, ale dvojnásobným úložištěm se bude prodávat za 16 999 Kč. V rámci předprodeje od 5. do 17. října dostanou zákazníci zdarma robotický vysavač Vacuum Essential.

Představení Xiaomi 11T Pro: