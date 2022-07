Xiaomi 12 Lite zploštilo boky a nafouklo výbavu. Přesto dokázalo udržet zajímavou cenu

One UI

Android 13 One UI

** Samsung pro své smartphony připravuje update na Android 13 ** Jeho součástí bude i nadstavba One UI 5.0 ** Podívejte se, jak se změní notoricky známé prostředí od Samsungu

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

** Google se snaží přesvědčit uživatele iOS o přechodu na Android ** Vytyčil deset největších důvodů pro změnu platformy ** Nám to však příliš nestačí, spokojíte se s hlavními důvody alespoň vy?

** Google umí kromě vyhledávání i spoustu dalších věcí ** Vybrali jsme více než 15 užitečných funkcí a schopností ** Stačí zadat do vyhledávače ta správná klíčová slova

** Herní ovladače Joy-Con známe díky Nintendu Switch ** Již dříve jsme mohli ovladače připojit k Androidu ** Od iOS 16 můžete Joy-Cony připojit i k iPhonům, co vše dokáží?

The Devil In Me je další díl z hororové antologie The Dark Pictures. Vyjde koncem letošního roku Supermassive Games mají plné ruce práce.

Michal Maliarov