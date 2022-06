Xiaomi 12 Ultra bude fotomonstrum. Ostrůvek na zádech svými rozměry předčí i leckteré chytré hodinky

Xiaomi koncem loňského roku uvedlo v Číně na trh řadu topmodelu Xiaomi 12, v březnu pak došla řada i na globální variantu telefonů. I nadále však čekáme na nejvýše postavený Xiaomi 12 Ultra, který by se mohl letos stát jedním z nejlepších fotomobilů na trhu. Povedlo se to již loňskému Xiaomi 11 Ultra (recenze zde), a minimálně stejně dobře by na tom měl být i letošní topmodel. Nejnovější rendery bez ostychu prozrazují, jak bude špičkový smartphone od Xiaomi vlastně vypadat.

Začněme netradičně na zádech. Jejich téměř celou třetinu bude pokrývat gigantický „ostrůvek“ se čtyřmi fotoaparáty. Hlavní snímač bude mít rozlišení 50 megapixelů. Při focení ultraširokoúhlých scén si pomůžete 48Mpx foťákem, třetí snímač o stejném rozlišení poslouží pro periskopické optické přiblížení. Čtvrtý foťák je zatím blíže neznámý, přikláníme se však k tomu, že by se mohlo jednat o „standardní“ teleobjektiv či o doplňkové makro. Na renderech si všímáme i brandingu Leica, zbytek zad by měl být vyrobený z keramiky.



Připravovaný Xiaomi 12 Ultra bude vůbec prvním smartphonem, který vznikne ze spolupráce značek Xiaomi a Leica

Většinu přední strany vyplní dvakrát zakřivený 6,6" AMOLED displej s rozlišením QHD+ (3 200 × 1 440 pix), v jehož průstřelu bude připravena k akci 20Mpx selfie. Zobrazovací panel se bude moci opřít o 120Hz obnovovací frekvenci a o maximální jas 1 700 nitů. Rozměry telefonu, jehož rám je vyrobený z hliníku, budou 162 × 74 × 9,5 mm, novinka bude vážit 234 gramů. Výpočetní stránku zcela jistě obstará nový Snapdragon 8+ Gen 1. Představení zatím nejvýkonnějšího smartphonu značky Xiaomi očekáváme v průběhu července.

Připomeňte si Xiaomi 11 Ultra:

Zdroj Zouton