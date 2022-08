Xiaomi 12S Ultra je po všech stránkách unikát. Má jen jednu chybu – v Evropě se nedá koupit

Do redakce zavítal dlouho očekávaný fotomobil Xiaomi 12S Ultra. Telefon je po stránce fotoaparátu zajímavý hned v několika směrech, ale o tom až později. Telefon se totiž náramně povedl i zpracováním. Má kovové boky, které jsou příjemně zaoblené, aby dobře padl do ruky a na zádech vám bude na dotyk velmi příjemná umělá kůže, která navíc i velmi stylově vypadá a má trochu připomínat tradiční fotoapráty. Přesto zde nechybí vodědolnost dle certifikace IP68.



Modul fotoaparátu je zde opravdu obří, ozdobený zlatým prstencem okolo. Optika z přístroje tak vystupuje, že při položení na stůl je telefon na šikmo a opírá se o hranu fotoaparátu, což není zrovna praktické.

Výbava špičková

Pozadu ale nezůstává ani čelní strana s 6,7“ AMOLED displeje chlubící se QHD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Ten je opět roztažený až přes okraj. Podpora vysokého kontrastu i jasu až 1 500 nitů je pak zárukou velice povedeného HDR10+. Naživo chválíme také přirozené barevné podání.



Telefon má špičkovou výbavu, plynulý displej a běží na něm systém MIUI 13.

Už svým vzhledem dává telefon tušit, že nebude žádné ořezávátko. Ve skutečnosti zde tepe aktuálně to nejlepší od Qualcommu - procesor Snapdragon 8+ Gen 1 doplněný v našem případě o 12 GB RAM, ač existuje varianta i se 12 GB operační paměti. Pro data je pak připraveno 256GB úložiště. Z něj si přístroj umí případně odkrojit až 3 GB, které použije jako virtuální RAM.

Telefon po uchopení do ruky může na někoho zapůsobit mohutným dojmem, což je dáno i váhou 225 gramů. Z velké části se o ni ale postarala silná baterie s kapacitou 4 860 mAh s podporou 67W drátového a 50W bezdrátového dobíjení. Telefon umí reverzně bezdrátově dobíjet výkonem 10W i další zařízení jako například jiný smartphone, jen vám možná trochu bude překážet zmíněný vystupující fotoaparát.

Nevídaný fotoaparát

Kruhový modul ukrývá rovnou trojici fotoaparátů, přičemž ten hlavní snímač (Sony IMX989) typu 1“ je aktuálně tím největším použitým ve smartphonu. Xiaomi sice není první, ale narozdíl od konkurence jej konečně plně využívá. Velikost 1“ však nejsou fyzické rozměry snímače, ten je ve skutečnosti o něco menší. To, jak se vyjadřují velikosti snímačů u fotoaparátů jsme detailně vysvětlili v samostatném článku.

Mnohé tak u nové Ultry zmátne, že rekordním snímačem není „velké oko” ve středu modulu, ale o méně nápadný fotoaparát vlevo od něj. Jeho rozlišení činí 50 Mpx a nechybí u něj optická stabilizace. Ve zmíněném středu modulu se nachází ultraširokáč s rozlišením 48 MPx. Trojici pak uzavírá 48Mpx teleobjektiv s 5× optickým zoomem a rovněž optickou stabilizací.



Stejné scéna pořízená ultraširokým, hlavním objektivem a teleobjektivem.

Co má fotoaparátu dodávat další pomyslný punc kvality je spolupráce s Leicou, která telefonu dodala optiku včetně vlastní antireflexní vrstvu pro eliminaci nechtěných odlesků. Součástí optiky má být také infračervený filtr. V samotné aplikaci fotoaparátu pak naleznete dva režimy focení - Leica Vibrant a Leica Authentic, které dají na výběr mezi živějším nebo přirozenějším podáním.



Srovnání režimů Leica Vibrant a Leica Authentic (vpravo).

Fotografie vypadají skvěle. Mají skvělé detaily a jsou opravdu ostré. Zde musím pochválit rychlou závěrku, která dovoluje opravdu bleskové pořízení fotografií. Co se telefonu povedlo jsou také noční fotografie, kde je velký snímač opravdu znát a výsledkem jsou působivé snímky s nízkou mírou šumu a dobrými detaily. Telefon zde nabízí pro focení samostatný noční režim, ale jeho použití je trochu zbytečné, jelikož automatika umí jeho nastavení ve tmě zapnout automaticky. Líbilo se nám také to, že snímky opravdu vypadají jako noční a telefon se nesnaží z noci dělat den, jako to dělají jiné smartphony.



Ukázkové noční snímky

Ještě se vrátím ke zmíněnému teleobjektivu, který kromě 5× optického zoomu nabízí také až 120× digitální zoom. Ten sice nikoho neohromí špičkovými detaily, ovšem přesto je velice schopný přiblížit velice vzdálený objekt, který normálně sotva vidíte tak, abyste z něj dostali požadovanou informaci.



Takto Xiaomi 12S Ultra svým 120× digitálním zoomem na vzdálenost 1,2 km přiblížilo ceduli zvýrazněnou šipkou na běžném snímku vlevo.

Telefon nabízí také 32Mpx selfie kamerku, ovšem ta kvalitou příliš nijak nezazáří. Jednak si hodně vymýšlí a má tendenci obličej hodně vyhlazovat, ale také je citlivá na velký dynamický rozsah. V noci ji pak potrápí větší množství šumu. Video telefon zvládá natáčet až v 8K rozlišení při 24 FPS, ovšem pravděpodobně sáhnete raději po 4K či Full HD videu při 60 FPS, které je pěkně stabilizované a má výborné detaily. Při natáčení lze navíc plynule přepínat mezi kamerkami.



Ukázkové selfie ukazuje, že čelní kamerka tím hlavním lákadlem telefonu určitě nebude.

Xiaomi 12S Ultra je špičkový fotomobil, který se jednoznačně řadí mezi ty nejlépe fotící smartphony na trhu. Vynikající je však i celá zbylá výbava a telefon díky koženým zádům působí velmi prémiově. O to je tedy větší škoda, že se prodává pouze v Číně, což poznáte i podle čínské verze MIUI 13.

Xiaomi 12S Ultra katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 9,1 mm, 225 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 440 × 3 200, 521 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 860 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 83 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Ukázkové video (4K, 60 FPS):