Xiaomi 13 Ultra. S unikátními foťáky chce způsobit malou velkou mobilní revoluci

Xiaomi právě globálně představilo svůj nejvýkonnější telefon třináctkové řady. Xiaomi 13 Ultra se u nás sice prodávat nebude, i tak však stojí tato mobilní novinka za pozornost. Zejména díky hlavnímu fotoaparátu s variabilní clonou nebo AMOLED displeji s rekordní svítivostí. Topmodel od Xiaomi vyzve stávající konkurenci, jenže je velká škoda, že Ultra stávající řadu Xiaomi 13 v Česku nedoplní.

Už samotný displej naznačuje, že se čínská značka za poslední dobu v nejvyšších patrech hodně posunula kupředu. Telefon dostal do výbavy 6,73" AMOLED panel s rozlišením WQHD+ a poměrem stran 20:9. Rozlišení displeje je 3 200 × 1 440 pix, panel zvládá obnovovací frekvenci 1 - 120 Hz a jeho maximální jas je až 2 600 nitů! Součástí displeje je čtečka otisků prstů, která umožňuje měřit srdeční tep, zobrazovací panel podporuje režimy Dolby Vision i HDR10+, a také až 240Hz touch sampling rate. V displeji pak čeká 32Mpx selfie.



Xiaomi 13 Ultra je primárně fotomobil, a tomuto dojmu napomáhá i obří fotomodul na zádech, který připomíná zasunutý objektiv kompaktního fotoaparátu

Kovové unibody tělo telefonu s odolností IP68 a rozměrech 163 × 75 × 9,1 mm váží 227 gramů. Na přední straně je displej kryt sklem Gorilla Glass Victus, záda jsou vyplněna materiálem s označením „antibacterial nanotech silicone leather“. Vyznačuje se zejména odolností proti zbytkové vlhkosti a otiskům prstů, a současně na něm ulpívá o 99,9% méně bakterií, než u běžné používaných krytů. Dominantním prvkem telefonu je jednoznačně obří fotomodul na zadní straně, do něhož se dostaly hned čtyři 50Mpx fotoaparáty, na nichž Xiaomi spolupracovalo s firmou Leica.

Hlavní 1" 23mm snímač Sony IMX989 spojuje čtyři pixely do jednoho. Zcela zásadním parametrem je však variabilní clona (f/1.9 a f/4.0). Dalším do party je 75mm teleobjektiv s optickou stabilizací (f/1.8) a zastabilizovaný 120mm superteleobjektiv (f/3.0). Posledním snímačem je širokáč (f/1.8) se 122° záběrem scény, který dokáže pořizovat makra až ve vzdálenosti 5 cm od snímaného objektu. Díky in-sensor zoomu jsou docíleny i ohniskové vzdálenosti 46 a 240 mm. Optický zoom má hodnoty 3,2× a 5×, in-sensor zoom přidává 2× a 10× úrovně přiblížení.

Leica obstarala optiku i doplňkové filtry

Telefon podporuje natáčení Dolby Vision videí až ve 4K s 60 fps, popř. 8K videa při 24 fps. Fotit můžete ve formátu JPG nebo ve 14-bit Ultra RAW. Telefon má i speciální režim pro noční focení. Podle výrobce je Xiaomi 13 Ultra připravena na jakkoliv náročné fotografické podmínky, a to s maximální rychlostí. Po spuštění aplikace Fotoaparát může být první fotka automaticky pořízena za 0,8 sekundy. Do fotovýbavy se dostaly i dva filtry od Leicy - Leica Sepia a Leica Blue, do fotek můžete ostatně přidat i vodoznak této legendární značky.

Design Xiaomi 13 Ultra:

Výkon telefonu zajišťuje Snapdragon 8 Gen 2 doplněný LPDDR5X paměťmi a rychlými úložišti typu UFS 4.0. Rozptyl tepla z čipsetu do okolí zajištuje technologie Loop LiquidCool, kterou si Xiaomi vyvinulo samo. Novinka se bude nabízet v paměťových konfiguracích 12GB + 256 GB, 16GB + 512 GB a 16GB + 1 TB. Baterie o kapacitě 5 000 mAh podporuje až 90W dobíjení přes kabel nebo 50W bezdrátové dobíjení. Ze zad novinky půjde zpětně dobíjet i další zařízení, např. nositelnou elektroniku.

Za zmínku stojí i režim hibernace. Pokud telefonu klesne kapacita baterie na 1 %, všechny aktivity na pozadí se ukončí, takže z baterie ještě vymáčknete hodinu používání telefonu či energii pro 12minutový hovor. Na těle novinky najdeme jen USB-C konektor (specifikace USB 3.2), sluchátkový jack samozřejmě chybí. Místo něj si však můžete vychutnat přehrávané zvuky ve stereo reproduktorech s podporou Dolby Atmos.

Telefon se bude na trhu nabízet v zelené, černé a v bílé barevné variantě, a to s Androidem 13 a nadstavbou MIUI 14. Cena novinky a začátek prodejů jsou pro nás irelevantními informacemi, protože se Xiaomi 13 Ultra v Česku nabízet nebude. A to je velká škoda.