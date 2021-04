Xiaomi brzy představí první 200MPx smartphone. Fotočip dodá Samsung

V únoru letošního roku jsme vás informovali o tom, že Samsung připravuje 200MPx fotoaparát, který má teoreticky podporovat natáčení až 16K videí. Jenže první smartphone s 200MPx foťákem zřejmě nebude od Samsungu, ale od Xiaomi. Podle leakera Digital Chat Station bude nový fotočip využívat vskutku miniaturní 0,64 µm pixely. Snímač má mít rozměry 1/1.37", takže bude podobně veliký jako 108MPx fotočip ISOCELL HM3 od Samsungu.

Fotočip má využívat pixel binning 4:1, takže na výstupu můžeme z foťáku čekat až 50MPx fotografie. Podle dřívějšího úniku by však měl v základu foťák spojovat dokonce až 16 pixelů do jednoho, takže bude defaultně pořizovat 12,5MPx fotografie. O budoucím smartphonu od Xiaomi s 200MPx fotoaparátem toho jinak příliš mnoho dalšího nevíme. Jasné je jen to, že budoucí 200MPx fotomobil nemusí pohánět Snapdragon 888, s tak vysokým rozlišením si dokáže poradit i o něco níže postavený Snapdragon 870.

Divize Samsung Exynos již v březnu publikovala video se zmínkou 200 MPx:

Zdroj ITHome