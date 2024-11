Xiaomi chce v telefonech používat vlastní mobilní procesor. Omezí závislost na Mediateku a Qualcommu

Značka Xiaomi má za sebou pozoruhodnou cestu. Vznikla teprve v roce 2010, a za 14 existence se stala významným hráčem ve světě smartphonů a chytré elektroniky. Xiaomi dostalo na trh třeba chytré vysavače, elektrické koloběžky a relativně čerstvě i vlastní chytré auto. A v příštím roce se Xiaomi vrhne i na vlastní mobilní procesor. Nový čipset bude konkurencí pro procesory značek Qualcomm a Mediatek, a v mobilech jej uvidíme možná už za pár měsíců.



Xiaomi zvolí podobnou cestu jako Apple. Příští rok dostane do smartphonů procesor, který si značka navrhne a vyrobí sama

Vlastní procesor využije Xiaomi k tomu, aby mohlo být daleko více samostatnější na trhu, kde dominuje Qualcomm. Zmínit však musíme i to, že čínská vláda po firmách už delší dobu požaduje, aby omezily svou závislost na zahraničních technologiích, co nejvíce to je jen možné. Masová výroba procesoru začne podle zdroje už příští rok, a Xiaomi hned procesory nasadí do telefonů. Pro značku to však nebude nic snadného, protože musí počítat i s tím, že vše nemusí skončit úspěšně.

Vlastními procesory se daří Applu a Googlu

S vlastními procesory se na trhu daří jen Applu a Googlu. Dominují na něm firmy Mediatek a Qualcomm, snaží se i Samsung, ovšem i jeho Exynosy za konkurenčními procesory stále zaostávají ve výkonu i energetické efektivitě. Dříve zkoušely s vlastními čipy prorazit i firmy Oppo, Intel či Nvidia, ovšem nepříliš úspěšně. Xiaomi si od vlastních procesorů slibuje i technologický přesah. Procesory by značka mohla využít i ve vlastních elektromobilech.

Xiaomi už dříve mělo vlastní procesor Xiaomi už se jednou o vlastní procesor pokusilo. V březnu roku 2017 spatřil světlo světa osmijádrový 28nm procesor Surge S1, který se však dostal jen do jednoho telefonu – do Xiaomi Mi 5C. V listopadu téhož roku došlo na nástupce Surge S2, který se však do žádného telefonu nedostal. A to přesto, že byl čipset výrazným posunem vpřed, už jen tím, že se vyráběl 10nm technologií. Procesor se několik let odkládal, až bylo v roce 2020 jasné, že se jej nikdy nedočkáme.

Úplně první vlastní procesor od Xiaomi, Surge S1, se objevil jen v jednom telefonu z roku 2017. Nástupnická generace čipsetu byla zrušena. Nyní Xiaomi chystá opět vlastní čipset. Dopadne to lépe než před sedmi lety? Procesory Surge pro Xiaomi navrhovala jeho dceřiná firma Pinecone, vyrábělo je TSMC. Dnes můžeme jen spekulovat, v čem byl dříve problém, a proč Xiaomi v této oblasti vývoje dále nepokračovalo. Pod názvem Surge se později objevovaly pouze jednodušší čipy, mající na starosti dílčí úkoly (např. řízení nabíjení baterie), ale nikoli kompletní čipsety.

Vlastní mobilní procesor od Xiaomi by měl být vyráběn energeticky efektivním 3nm výrobním procesem, zatím však není jasné, jak se bude procesor jmenovat, a zda jej Xiaomi nasadí jen u vybraných topmodelů, nebo v širší části svého portfolia. Bude ale záležet i na tom, jak si procesor povede po stránce výkonu, energetické efektivity a zahřívání. Pokud na tom bude velmi dobře, můžete Qualcommu a Mediateku doslova ze dne na den vyrůst velká mobilní konkurence.

Zdroj: Bloomberg