Xiaomi chystá špičkový fotomobil se 192MPx foťákem, který mu dodá Samsung

Samsung již před delší dobou avizoval, že připravuje 200MPx fotoaparáty, a Xiaomi bude zřejmě prvním z výrobců, který tento foťák uvede v komerčně dostupném smartphonu. Čínský leaker Digital Chat Station uvedl, že budoucí 192MPx fotočip od Samsungu bude podporovat pixel binning 16:1, v základu tak můžete na výstupu z fotoaparátu čekat 12MPx fotografie. V případě samotného ořezu fotek bude muset ze snímače vytvořit přiblížené fotografie s bezztrátovým in-sensor přiblížením. Fotky mají být ostré v rozsahu zoomu 1 - 4×, fotočip by měl údajně zvládnout natáčet až 16K videa.

Fotoaparát s tak vysokým rozlišením bude potřebovat i obrazový koprocesor, který bude schopen zpracovat tak velké množství obrazových dat. A dočkat bychom se měli u čipsetu SM8450, nástupce Snapdragonu 888, kterému se v kuloárech přezdívá Snapdragon 895. 4nm čipset by měl nabídnout nová jádra Kryto 780 založená na architektuře ARMv9, grafický adaptér Adreno 730 a ISP (Image Signal Processor) Spectra 680, který si poradí až se 192MPx fotoaparáty.

A něco málo víme i o samotném telefonu. Má dostat displej, který bude po stranách velmi výrazně zakřiven. A to by mohlo znamenat, že budou muset zmizet doplňková tlačítka z bočních hran. Displej bude mít vycentrovaný průstřel, takže poddisplejová selfie příští rok ještě nepřejde do mainstreamu. U telefonu se očekává premiéra nejdříve v prosinci, vše bude záležet na dostupnosti nového Snapdragonu, který by měl být představen na prosincovém Qualcomm Tech Summitu na Havaji.

Zdroj Weibo