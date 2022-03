Xiaomi CyberDog je pokročilý robopes nejen do terénu. Překvapí motorikou i cenou

Na veletrhu MWC v Barceloně jsme měli možnost si prohlédnout robotického psa Xiaomi CyberDog. Nejde sice o horkou novinku, firma už psa představila loni v létě, ovšem v Evropě dosud nebylo moc možností, jak robopsa vidět v akci.



Robot Xiaomi CyberDog má pokročilou motoriku. Zvládne i panáčkovat

Mnohým bude přístroj připomínat robota jménem Spot od Boston Dynamics. Vzhledově mají mnoho společného a i Xiaomi si dalo velmi záležet na motorice robota. Jak jsme mohli sami vidět, zvládá běhat, skákat, různě naklánět své části nebo se předklonit. Aby měl blízko k těm skutečným psům, Xiaomi ho sestrojilo tak, aby byl schopen dokonce i panáčkovat na zadních.

Panáčkuje a skáče salta

Na to, že je robot prvním krokem směrem k pokročilé robotice, zvládá ale i větší libůstky jako jsou kotouly nebo dokonce i salto vzad (tzv. backflip). Díky pokročilým pohybovým algoritmům Xiaomi slibuje i to, že by si měl poradit i v různých terénech. Pohybovat se dokáže rychlostí až 3,2 m/s (11,5 km/h)

Pro bleskové reakce je zapotřebí také spousta výkonu, která zajišťuje pokročilý čip s 384 jádry CUDA od Nvidie, doplněné o 48 jader Tensor a dvěma akcelerátory pro umělou inteligenci. Ty všechny dohromady vyhodnocují data z mnoha senzorů, kterými je robot opatřen. Na přední straně robota, se nachází soustava kamer včetně těch ultraširokoúhlých. Robopes je také vybaven kamerkou Intel RealSense D450 pro hloubkové snímání scény.

S robotem lze interagovat jak gesty před jeho kamerami, tak hlasem nebo skrze aplikaci na mobilním telefonu. K robotovi je dostupný i samostatný ovladač joysticky a s úchytem pro chytrý telefon ze kterého můžete sledovat to, co vidí robot.

Xiaomi CyberDog je, podobně jako Spot od Boston Dynamics, primárně určen pro firemní využití. Celý jeho systém je Open-Source, takže si ho klienti mohou lépe přizpůsobit. Přesto se ale s robotem počítá i pro koncové zákazníky. Zákazníci v Číně si jej mohou zakoupit za překvapivě nízkou cenu 10 tisíc juanů (cca 42 tisíc Kč). To je pro srovnání 40× méně, než v případě verze od Boston Dynamics.

Cyberdog v akci: