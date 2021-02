Xiaomi má krásný nápad, naopak Facebooku a BlackBerry moc šancí nedáváme [Týden mobilně]

BlackBerry se vrací! Naše nostalgické srdíčko poskočilo, tyhle komunikátory jsou naprostý kult. Skvělá zpráva, že? Ale…

Není už jiná doba? Nezvykli jsme si příliš na dotykové placky? Jste ochotní obětovat něco mezi třetinou a polovinou čelní plochy telefonu kvůli pevné klávesnici? Na jednu stranu jsme rádi za každý další telefon, který se odliší, na stranu druhou jsme trochu skeptičtí ohledně masového prodejního úspěchu.

Moc se nám nezdá ani spekulace, podle které Facebook příští rok „ohromí“ trh chytrými hodinkami. Opravdu? Je tahle jepice, která žije z našich osobních dat, schopná přijít s tak silným argumentem, abychom si koupili právě její model a ne Apple Watch, nějaké pěkné Garminy, nebo cokoliv mezi tím?

Sešlo se i pár zajímavých novinek s nejasnou dobou realizace. Když se to dobře sejde, posunou se mobily na vyšší level. Xiaomi možná elegantně vyřeší všechno to skrývání selfie kamer do vysouvacích periskopů, výřezů, průstřelů, nebo pod pixely. Selfie zruší úplně, fotit budeme hlavním foťákem (tzn. vyšší kvalita) a obraz uvidíme na druhém displeji přímo ve fotomodulu. Ale nebude až příliš titěrný?

Dalším dílkem skládanky je Trinamix, který slibuje schovat všechny ty otravné senzory (které obvykle doprovází selfie kameru) do displeje. Možná by se tím konečně i Apple zbavil toho letitého výřezu. Nebo rovnou přeskočí ke skládacím iPhonům? Ne, tomu nevěříme, o tomhle se bude ještě pěkných pár let jenom donekonečna spekulovat :-)

Pokračuje i smutný příběh Huawei. CEO a ředitel firmy Ren Zhengfei řekl, že je připraven jednat s novým americkým prezidentem o uvolnění sankcí. Prý Bidenovi vysvětlí, proč z toho budou těžit i americké firmy. Krátce nato však dodal, že si moc šancí na úspěch nedává. V květnu to budou dva roky od uvalení prvních sankcí a znovu je vidět, jak se následky zhoršují. Aktuálně to začíná vypadat, že není z čeho vyrábět – ještě loni si Huawei kompenzovala pokles globálních prodejů na domácím trhu. Dnes už je vidět pokles, z někdejších 40 % čínského trhu je na 20 % a určitě se nezastaví ani tam.