Xiaomi má zajímavý patent. Jeho telefony budou detekovat zemětřesení

Přestože Česká Republika patří ke klimaticky klidnějším lokalitám, v některých zemích takové štěstí nemají. Pomoci se rozhodlo Xiaomi, které si v Číně podalo patent na technologii, skrze kterou by jeho chytré telefony mohly detekovat a částečně i predikovat zemětřesení.

Firma údajně usiluje o standardizování seismického senzoru, který by se objevil v telefonech. Xiaomi by nad hardwarem chtělo postavit i celou službu včetně map s vizualizací seismické aktivity. Telefony by pak měly sbírat data a odesílat je přímo do seismických center, kde budou data o zemětřesení sbírána.

Databázi naměřených data by poté telefony měly být schopny použít i k případné predikci zemětřesení. Služba by měla být pokročilejší a přesnější nadstavbou k systému ohlašování zemětřesení, který je funguje v Číně již několik let a využívá k tomu stávající hardware s pomocí umělé inteligence.

Xiaomi v týdnu představilo vlakový model 11T Pro:

Zdroj: GizmoChina, Patent (CN113406696A)