Xiaomi oznámilo rekordní čtvrtletní výsledky. Prodalo přes 43 milionů smartphonů, tržby vzrostly o 30 %

Technologická společnost Xiaomi vykázala za třetí čtvrtletí 2024 příjmy ve výši 92,5 miliardy jüanů (306,1 miliardy Kč), což představuje meziroční nárůst o 30,5 %. Upravený čistý zisk dosáhl 6,3 miliardy jüanů (20,8 miliardy Kč).

Firma zaznamenala růst ve všech klíčových segmentech. Divize chytrých telefonů vygenerovala tržby 47,5 miliardy jüanů (157,2 miliardy Kč), produkty pro domácnost a IoT přinesly 26,1 miliardy jüanů (86,4 miliardy Kč) a internetové služby 8,5 miliardy jüanů (28,1 miliardy Kč). Nová divize elektromobilů dosáhla příjmů 9,7 miliardy jüanů (32,1 miliardy Kč).

Více prémiových telefonů

Celosvětové dodávky chytrých telefonů Xiaomi vzrostly meziročně o 3,1 % na 43,1 milionu kusů. Společnost si udržela pozici třetího největšího výrobce smartphonů na světě s tržním podílem 13,8 %. V domovské Číně posílila na čtvrté místo s podílem 14,7 %.

Nejsilnější je Xiaomi v prodeji telefonů nižší a střední třídy, postupně posiluje ale i v prémiovém segmentu. Telefony s cenou nad 3000 jüanů (cca 10 tisíc korun) tvořily v Číně 20 % dodávek, což představuje meziroční nárůst o 7,9 procentního bodu. Nová vlajková řada Xiaomi 15 překonala hranici milionu prodaných kusů rychleji než předchozí generace.

Elektromobily a investice do výzkumu

V oblasti domácích spotřebičů vzrostly dodávky klimatizací o více než 55 % na 1,7 milionu kusů, u praček došlo k 50% nárůstu na 480 tisíc kusů a prodej ledniček stoupl o 20 % na 810 tisíc jednotek. Xiaomi také expanduje v segmentu elektromobilů. Model Xiaomi SU7 dosáhl ve třetím čtvrtletí dodávek 39 790 vozů, celkově bylo od uvedení dodáno 67 157 kusů.

Společnost navyšuje investice do výzkumu a vývoje, které meziročně vzrostly o 19,9 % na 6 miliard jüanů (19,9 miliardy Kč). Zaměstnává přes 20 tisíc vývojářů a vlastní více než 41 tisíc patentů. Do konce roku plánuje uvést novou verzi systému autonomního řízení HAD. K 30. září 2024 disponovalo Xiaomi finančními prostředky ve výši 151,6 miliardy jüanů (501,6 miliardy Kč).