Xiaomi posouvá možnosti střední třídy. Řada Redmi Note 11 přináší prémiové parametry i bleskové dobíjení

Xiaomi představilo trojici nových smartphonů řady Redmi Note 11, která opět posouvá možnosti toho, jaké prémiové funkce se dají použít ve střední třídě. Mezi ty nejvýraznější patří 120Hz displej nebo rekordně rychlé dobíjení.

Redmi 11 Pro a Pro+

Oba telefony designem vychází z desítkové řady, stále nabízí výrazně vystouplý fotoaparát, jen dostaly ploché kovové boky. Zásadní posun však nastal ve výbavě. Oba nabízí 6,67“ Super AMOLED displeje se 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením Full HD+. Vzorkovací frekvence je přitom vynikajících 360 Hz.



Řada Redmi Note 11 Pro má nově ploché boky a výbavou posouvá, možnosti střední třídy.

O výkon zařízení se stará špičkový procesor Mediatek Dimensity 920, který u obou doplní až 8 GB RAM a až 256GB vnitřní úložiště. Kde se modely Pro a Pro+ liší, je baterie. Ta je překvapivě silnější u nižšího modelu s kapacitou 5 160 mAh, dobijete ji 65 Watty. Plusový model zůstává na nižší kapacitě 4500 mAh, ovšem do střední třídy vůbec poprvé přináší super rychlé 120W dobíjení. Do plného stavu telefon dobije už za 15 minut, a to je oproti nižší kapacitě baterie alespoň částečné zadostiučinění.

Oba telefony pak nabízí trojitý fotoaparát s hlavním 108MPx objektivem (clona f/1.9), 8Mpx širokáčem a 2Mpx snímačem hloubky ostrosti. Samozřejmě zde nechybí 5G konektiva, moderní Wi-Fi 6 a potěší i 3,5mm jack výstup s podporou Hi-Res audia. Telefony se pyšní stereo reproduktory od JBL a výrobce dokonce zvládl certifikovat i základní voděodolnosti IP53.

Redmi u Note11 Pro+ zajímavě propaguje 120W dobíjení:

Telefony se zatím prodávají jen v Číně, na globální verze však zřejmě nebudeme čekat moc dlouho. Redmi Note 11 Pro startuje v konfiguraci 6/128GB na ceně 1 599 juanů (cca 6 700 Kč), varianta Pro+ pak stojí 1 899 juanů, tj. zhruba osm tisíc korun.

Redmi Note 11

Model Redmi Note 11 je pak nejzákladnějším modelem nové řady. Zachovává si tradiční design s oblými bočnicemi a oproti modelům Pro již došlo na ústupky ve výbavě. Použitým displejem je 6,6“ IPS panel s Full HD+ rozlišením a nižší 90Hz obnovovací frekvencí.



Redmi Note 11 je nejnižší modelem, který však stále nabízí špičkový poměr ceny a výbavy.

O výkon se zde stará o řadu nižší procesor Mediatek Dimensity 810 doplněný až velmi slušnou 8 GB RAM a 256GB vnitřním úložištěm, základní verze však startuje jen se 4GB RAM a 128 GB paměti. Telefon se liší také baterií, která nabízí rovněž skvělou kapacitu 5 000 mAh. Spokojit se však už budete muset „pouze” se 33W dobíjením. Ústupkem je také pouze duální fotoaparát s hlavním 50Mpx snímačem a 8Mpx širokáčem. Ani zde se nezapomnělo na stereo reproduktory.

Redmi Note 11 startuje v základní konfiguraci 4/128 GB za 1 199 juanů (cca 5 000 Kč). Nejvyšší verze 8/256GB pak vyjde na 1 499 juanů (6 300 Kč). Stejně jako u Pro modelů však nevíme, kdy se Note 11 v České republice dostane do prodeje. Napovědět by měly následující týdny a měsíce.