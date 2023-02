Xiaomi předběhlo Apple. Nové AR brýle vypadají zajímavě, ale zatím se prodávat nebudou

Xiaomi v Barceloně ukázalo koncept brýlí pro rozšířenou realitu. Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition jsou vyrobené ze slitiny hořčíku a lithia doplněné karbonem, váží 126 gramů. Už při návrhu bral výrobce v potaz veškeré faktory, které by mohly ovlivnit pohodlné nošení brýlí, např. vzdálenost nožiček brýlí či tvar nosníku.

Zobrazování zajišťují dva MicroOLED displeje se světelností 1 200 nitů a s rozlišením 58 ppd (pixel per degree). A pokud vezmeme v potaz, že lidské oko dokáže rozlišovat jemnost do 60 ppd, obraz, který do brýlí pustíte, bude mít hodně blízko tomu, co běžně vidí vaše oko. A to bez jakýchkoliv odlesků nebo nežádoucích artefaktů.



Brýle od Xiaomi vás mají vtáhnout do světa rozšířené reality, který má být „uvěřitelnější“, než kdy dříve

Obraz se totiž z displeje odráží přes tři různé povrchy světlovodivých hranolů. Elektrochromické čočky se navíc dokáží přizpůsobit okolním světelným podmínkám, aby zážitek v rozšířené realitě vypadal co možná nejvěrohodněji. Brýle pohání čipset Snapdragon XR2 Gen 1, se smartphonem se párují přes NFC, takže jej stačí jen přiblížit k brýlím.

Články prstů jako ovládač

Ovládání brýlí zajišťují čistě gesta ruky, výrobce řešení nazývá Xiaomi AR Gesture Control. Články prstů emulují čtyřsměrový kurzorový kříž, palec klouzající po ukazováčku se používá pro vstup a ukončení aplikací. Klouby prstů fungují i pro zadávání čínských znaků, o psaní v latince se Xiaomi zatím nezmiňuje. Díky gestům můžete také např. listovat ve virtuální knize nebo zhasnout lampu virtuálním tlačítkem. Rozpoznávání gest zajišťují nízkoenergetické kamerky AON. Alternativně můžete jako touchpad použít displej blízkého smartphonu.

V brýlích si můžete už teď pustit video z YouTube nebo do nich přesměrovat multimediální obsah z televize či ze smartphonu (přes funkci Mi Share). Výrobce totiž dodává, že brýle pro plnou funkčnost vyžadují párování se smartphonem Xiaomi 13 nebo s jiným zařízením, které podporuje platformu Snapdragon Spaces. Samotné brýle jsou k dispozici se třemi různými velikostmi nosníků, krátkozrací uživatelé do nich mohou přidat i tenký klip s optickými korekcemi.

Představení brýlí pro rozšířenou realitu od Xiaomi:

Brýle jsou mimo Snapdragon Spaces kompatibilní i s frameworky OpenXR a Microsoft MRTK. Xiaomi chce při vývoji úzce spolupracovat s vývojáři, a samotný podtitulek „Discovery Edition“ neznamená nic jiného, než to, že budou brýle dostupné jen pro vybranou skupinu uživatelů. Ostatně, i na veletrhu MWC Xiaomi vystavovalo jen prototyp, který měl od finálního produktu ještě dost daleko. Dostupnost ani cenu brýlí od Xiaomi tedy v tuto chvíli ještě neznáme.

Zdroj: Mi