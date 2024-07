Xiaomi se dotahuje na Apple, jedničkou zůstává Samsung. Smartphonů se prodalo víc než loni

Trh s chytrými telefony pokračuje ve svém postupném oživování. Čtvrtý kvartál v kuse objem smartphonů dodaných do prodejní sítě rostl, v druhém čtvrtletí 2024 to byl meziroční nárůst o 6,5 % na 285 milionů kusů. Podle analytiků výzkumné společnosti IDC ale může být dynamika ještě větší, na mnoha trzích se poptávka zatím nedostala na úroveň roku 2019.

„Jsme svědky rostoucí konkurence mezi lídry a polarizace cenových pásem. Apple i Samsung pokračují v bojích špičku mobilního trhu a těží nejvíce z prémiového segmentu, mnoho předních čínských výrobců zvyšuje dodávky v nižších cenových třídách ve snaze získat podíl na objemu při slabé poptávce. Výsledkem je nižší podíl zařízení střední třídy na celkovém objemu, než bývalo zvykem,“ řekla ředitelka výzkumu IDC Nabila Popalová.

Výrobce 2Q24 Objem distribuce (mil. ks) 2Q24 Tržní podíl 2Q23 Objem distribuce (mil. ks) 2Q23 Tržní podíl 2Q24/2Q23 Meziroční změna 1. Samsung 53.9 18.9% 53.5 20.0% 0.7% 2. Apple 45.2 15.8% 44.5 16.6% 1.5% 3. Xiaomi 42.3 14.8% 33.2 12.4% 27.4% 4. Vivo 25.9 9.1% 21.3 7.9% 21.9% 5. Oppo 25.8 9.0% 25.4 9.5% 1.8% Ostatní 92.1 32.3% 90.1 33.6% 2.3% Celkem 285.4 100.0% 268.0 100.0% 6.5% Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 15. července 2024

Výhled trhu je ale převážně optimistický. Výrobcům hraje do karet rostoucí průměrná prodejní cena zařízení, kdy lidé jsou ochotni investovat do dražšího zařízení. Určitou vzpruhou je také mobilní umělá inteligence, ačkoli je její současné využití jakkoli diskutabilní, tak je to právě AI, která žene kupředu očekávání z nových špičkových mobilních zařízení. IDC očekává, že v letošním roce bude zhruba pětina (234 milionů) ze všech prodaných smartphonů s funkcemi umělé inteligence.

Samsung ve druhém čtvrtletí obhájil svoji pozici tržní jedničky. Ztratil sice meziročně procento z tržního podílu, ale na udržení pohodlného náskoku před druhým Applem to stačilo. Tomu naopak na záda začíná dýchat čínské Xiaomi, které meziročně vyrostlo více než o čtvrtinu. Dařilo se také čínskému Vivu, které se po čtvrtletní pauze vrací do první pětky, a to rovnou na čtvrté místo. Jen o fous za ním zůstala příbuzná značka Oppo.