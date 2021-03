Xiaomi slaví malé vítězství. Američané už mohou do firmy opět investovat

Čínské firmy nemají v USA na růžích zrovna dvakrát ustláno, nejhůře na to doplatilo Huawei, které prakticky ve všech oblastech mobilního trhu, brzy již třetím rokem, vyklízí dříve vydobyté pozice. Své o tom ví i Xiaomi, které dostalo v USA nálepku „Communist Chinese Military Company“ (CCMC) aneb „Komunistická čínská vojenská společnost“. Donald Trump letos v lednu firmu zařadil na blacklist, což znamenalo, že do firmy měly americké subjekty zakázáno investovat, resp. musely odprodat své případné stávající finanční podíly.

Soudce, který tomuto případu předsedal, firmu vyřadil z blackslistu a vyjádřil pochybnosti o tom, že by mohla civilní společnost Xiaomi představovat přímou hrozbu pro národní bezpečnost USA, a uvedl, že neexistují žádné důkazy o sdílení informací Xiaomi s čínskou vládou. Xiaomi ve svém tiskovém prohlášení uvedlo, že se bude proti svévolnému označení „Communist Chinese Military Company“ bránit dalšími cestami. Pokud vše dospěje do zdárného konce, mohlo by být označení CCMC bráno jako urážlivé, a Xiaomi by se proti němu mohlo na americké půdě bránit právní cestou.

Zdroj Mi Blog