Xiaomi slibuje méně bloatwaru. Tlačítko, které by vypnulo všechny reklamy v systému, ale bude chybět

Smartphony značky Xiaomi často nabízí zajímavý poměr výkon/cena, u některých telefonů jsou však v rámci uživatelského rozhraní od Xiaomi patrné reklamy. Někdy jsou nenápadné, jindy výraznější, někdy v podobě bannerů v systémových aplikacích, jindy třeba v podobě notifikací. Začátkem července na internet prosákla informace o tom, že Xiaomi do telefonů připravuje přepínač, který by najednou odstranil reklamy ze všech systémových aplikací. Xiaomi to vyvrátilo, ale současně slíbilo, že omezí bloatware, tj. zbytečně předinstalované aplikace.



Reklama ve správci aplikací ve starší verzi nadstavby MIUI a ukázka toho, jak měl vypadat přepínač pro blokování systémových reklam (bylo k dispozici v testovacím buildu Xiaomi 13 Pro)

Xiaomi pro web Androidauthority uvedlo oficiální vyjádření: „Znovu optimalizujeme naši obchodní strategii tím, že omezíme předinstalované aplikace a vstupní stránky pro zobrazení obsahu. Uživatele by měli vidět tyto výsledky v našich připravovaných vlajkových telefonech. Naší filozofií je provádět změny, které jsou snadno dostupné a přínosné pro všechny naše uživatele, takže v tuto chvíli neplánujeme přidat přepínač, který by reálně našla a využila jen velmi malá část uživatelů“.

Vypínač reklam bude chybět

Jenže, ruku na srdce, přepínač, který by vypnul všechny reklamy v grafické nadstavby od Xiaomi, by byl pro uživatele daleko účinnější, než současný postup. K němu existuje na webu spousta návodů, které zahrnují vypnutí systémové aplikace MSA, která je ukrytá v systémové nabídce, a dále pak vypnutí reklam z nabídky nastavení u jednotlivých systémových aplikací.

Příslib Xiaomi na omezení bloatwaru je sice optimistický, výrobce se však odkazuje jen na vlajkové modely, a není jasné, jak na tom budou telefony nižší a střední třídy. Situaci s reklamami však Xiaomi evidentně nijak měnit nehodlá. Pokud je nebudete chtít zobrazovat, budete je muset i nadále vypínat samostatně v aplikacích.



Samsungy mají zase v prohlížeči Samsung Internet nastavený rychlý přístup s komponentou Upday, která nechce jiného, než předávat vaše data až 271 poskytovatelům třetích stran

Do síta mobilních reklam však v minulosti nepadlo jen Xiaomi, ale také třeba Samsung. Mimo bannerů v aplikaci Samsung Members na vlastní služby a aplikace např. v prohlížeči Samsung Internet se při otevření oken objevují v Rychlém přístupu automatické záložky na předem nastavené webové stránky a komponenta Upday po vás chce souhlas se sdílením údajů „s až 271 poskytovali třetích stran, což pomáhá Samsugu s vylepšování a financováním webových a aplikačních služeb“. A to platí i pro ty nejdražší telefony řady Galaxy.

Jaké máte zkušenosti s reklamami v prostředí telefonů značky Xiaomi? Jsou na tom telefony této čínské značky podle vás hůře nebo srovnatelně jako konkurence? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.