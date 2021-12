Xiaomi ukázalo nové baterie pro telefony. Mají až o 10 % vyšší kapacitu při zachování stávajících rozměrů

Čínské Xiaomi se pochlubilo novou technologií baterií, díky které mohou mít mobilní akumulátory až o 10 procent vyšší kapacitu, a to při zachování stávajících rozměrů. Xiaomi za to vděčí vnitřnímu přeuspořádání jednotlivých součástí baterie, díky němuž dostanete z baterie na jedno nabití až 100 minut běhu telefonu navíc.

Xiaomi se u baterií zaměřilo i na vnější plášť či na nový 90° bezpečnostní modul PCM (Protection Circuit Module), a to zejména s ohledem na úsporu prostoru. Xiaomi dále baterii osadilo novým čipem, který využívá pokročilé bezpečnostní algoritmy a současně prodlužuje životnost baterií při nabíjení přes noc, kdy nedochází k „přebíjení“ baterie. Novinkou je také nový způsob regulace teploty baterie při dobíjení, který má taktéž přispět k její vyšší životnosti. Výroba nových baterií od Xiaomi započne ve druhé polovině příštího roku, takže do řady Xiaomi 12 se nový typ baterií určitě nedostane.

Pitváme mobilní baterii:

V oblasti mobilních baterií dnes novinky moc často nevídáme, a tak je každá, byť drobná, inovace velmi vítaná. Mobilní výrobci se stále zaměřují „na to jednodušší“, čímž je co nejrychlejší nabíjení baterií, ovšem jejich samotná technologie a z ní vyplývající omezení, se již celou řadu let nezměnily. V poslední době sice velmi často slýcháme o „průlomových“ grafenových bateriích, které mají do mobilů přinést nevídanou výdrž na jedno nabití. Stále se o nich však jen a jen hovoří, a žádný z výrobců nechce udělat první krok.

Zdroj Weibo