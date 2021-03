Xiaomi uniká Mi 11 Lite. Ořezaná verze s 90Hz displejem se dočká i podpory 5G

Xiaomi připravuje na 29. března velkou tiskovou konferenci, kde by se měl ukázat špičkový topmodel Mi 11 Ultra i jeho ořezaný sourozenec Xiaomi Mi 11 Lite. I přesto, že Xiaomi tento model představí veřejnosti až za pár dní, můžeme se na základní vzhled a specifikace telefonu podívat již nyní. A to díky německému webu WinFuture, který vypustil do éteru detaily telefonu s několikadenním předstihem.

Nový model se bude pyšnit 6,55" AMOLED displejem s rozlišením 2 400 × 1 080 pix, který bude mít poblíž levého horního rohu průstřel pro 20MPx selfie. Obnovovací frekvence displeje bude 90 Hz, čtečka otisků se schová v optické podobě přímo do zobrazovacího panelu. Na zádech bude čekat trojitý foťák s hlavním 64MPX snímačem, jemuž bude asistovat 8MPx širokáč a 5MPx makro.

LTE verze telefonu bude postavena na Snapdragonu 732G a do prodeje se dostane v oranžové, modré a v konzervativní černé. 5G varianta bude k dostání ve žluté, černé a zelené, o výkon se u ní postará Snapdragon 780. Kapacity operačních pamětí a úložišť zatím nejsou známy, víme jen to, že na těle telefonu nebude chybět slot pro microSD. Sluchátkovému jacku už však budeme muset dát konečně sbohem. Baterii o kapacitě 4 250 mAh dobijete zrychleně 33 Watty, nabíječka by měla být přímo součástí základního balení. Kompletní premiéra zbývajících modelů řady Xiaomi Mi 11 se odehraje již příští týden v pondělí.

Oficiální rozborka základního modelu Xiaomi Mi 11:

Zdroj WinFuture