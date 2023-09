Xiaomi v softwarové podpoře dorovná Samsung. Googlu druhé místo nestačí a brzy se dotáhne na iPhony

Čínská značka Xiaomi nikdy nebyla tou, která by u svých telefonů poskytovala dlouhodobu softwarovou podporu. Telefony se mohly často spolehnout jen na tradiční dvouletý plán aktualizací, a to bez jakéhokoliv dříve zveřejněného harmonogramu. Uživatelé si tak nějak zvykli, že u Xiaomi nikdy neví, kdy, ani jak často, do telefonů dorazí aktualizace systému, nadstavby ani nová verze záplat zabezpečení. To by se však mělo brzy (a velmi pomalu) změnit k lepšímu.

Čínský model Redmi K60 Extreme Edition bude prvním telefonem od Xiaomi, který dostane čtyři velké updaty Androidu a pět let bezpečnostních záplat. Jinými slovy, jedná se přesně o to stejné, co u svých nejvýkonnějších telefonů (a nejen u nich) nabízí jihokorejský Samsung. A protože, se tento telefon má dostat do Evropy pod označením Xiaomi 13T Pro, je velká pravděpodobnost, že podobnou délku softwarové podpory dostane i globální verze telefonu. Tento model bude také jeden z prvních, který dostane nadstavbu MIUI 15.



Xiaomi konečně výrazně prodlužuje dobu softwarové podpory. Zatím jen u jednoho modelu v Číně (jehož globální varianta se dostane i do Evropy), i tak je to však slibný začátek

I když to na první pohled nevypadá, mobilní výrobci začínají pomalu prodlužovat délku softwarové podpory. Samsung už dříve dorovnala značka OnePlus, ale pouze u OnePlus 11, u ostatních telefonů je délka podpory nižší. Nově se na stejnou metu dostane i Xiaomi, byť opět jen u jednoho telefonu. I to jsou však náznaky budoucích změn, ještě když k tomu připočteme Google...

Osm let bude velký nadstandard

Tomu je trnem v oku zejména Samsung, který jej v podpoře telefonů už delší dobu překonává. Google se však chce po letech vrátit na špici softwarové podpory, a tak v souvislosti s Pixelem 8 chystá velkou změnu. Zdroje hovoří o tom, že by měl v době softwarové podpory překonat Samsung a „zhruba“ dorovnat Apple. To by znamenalo rekordní pěti až šestiletou podporu, což by byl pro uživatele Pixelů vítaný bonus. A co víc, výše umístěná laťka by mohla k dlouhodobější podpoře „přinutit“ i další mobilní značky.

Navíc to vypadá, že Google po několika letech využívání čipsetů Tensor, které pro něj vyrábí Samsung, ví, jaké jsou jejich mantinely. Předpokládá se tedy, že americký gigant rozšíří dobu softwarové podpory i u stávajících a starších Pixelů. Např. Pixel Fold má dostávat updaty systému do června roku 2026, a aktualizace zabezpečení do července roku 2028. Řada Pixel 6 by zase měla dostat poslední update systému v říjnu příštího roku, s novými podmínkami aktualizací by si však mohla obě zařízení minimálně o rok polepšit.

Kompletní detaily nově delší softwtarové podpory Pixelů budeme znát 4. října, kdy Google uvede novou řadu telefonů Pixel 8.

Zdroj: Weibo, 9to5google