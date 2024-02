Xiaomi varuje, abyste na displeje telefonů nelepili ochranné fólie. Mohou způsobit více problémů než užitku

Zatímco ještě před několika lety byly fólie umisťované na displeje telefonů přímo od výroby samozřejmostí, dnes je na tom mobilní svět úplně jinak. Čím dražší telefon je, tím menší je pravděpodobnost, že má na sobě od výroby umístěnou ochrannou fólii. Investice do případné fólie či ochranného skla je tak často na samotných uživatelích, značka Xiaomi přesto varuje, že některé typy fólií a skel mohou telefonu spíše ublížit...



Xiaomi varuje před používání fólií a skel, které se na displej lepí pomocích speciálních UV lepidel. Tyto fólie jsou populární zejména u telefonů se zakřivenými displeji, po jejichž krajích se může lepidlo dostat do bočních tlačítek, konektoru nebo dokonce až na zadní kryt

Xiaomi má konkrétně na mysli tekutá UV lepidla, která se používají k přilepení některých fólií a skel na displej telefonu. Ta si podle značky Xiaomi získávají stále větší popularitu, zejména u uživatelů telefonů se zakřivenými displeji, na nichž konvenční fólie nedrží tak pevně, jako u rovných displejů.

Problematické je samotné lepidlo, které u těchto typů fólií zajišťuje, že na displeji sedí pevně a nedělají žádné vzduchové bubliny. Při aplikaci lepidla, které se pod přiloženým sklem či fólií postupně „rozlézá“ po celé displejové ploše, hrozí, že díky zakřivenému displeji zateče do prostoru bočních fyzických tlačítek, do nabíjecího konektoru, do mřížky reproduktoru nebo na stůl a posléze i na zadní kryt. A to může vést k celé řadě problémů, např. k samovolným restartům (přilepené zamykací tlačítko), chrastění reproduktoru nebo třeba k odlepení koženky ze zadního krytu. Podle Xiaomi mohou být tato poškození vlivem lepidla důvodem pro neuznání záruky.

Xiaomi místo těchto lepených fólií doporučuje investici do běžného či temperovaného skla, popř. do elektrostatických fólií, které nevyžadují fyzické přilepení k displeji.

Někdy je problém i se čtečkou otisků prstů

K tomu můžeme ještě dodat potenciální problém některých telefonů různých značek s tlustšími ochrannými skly v souvislosti s poddisplejovou čtečkou otisků prstů. U optických čteček není tloušťka fólie či skla většinou až tak podstatná, maximálně dojde ke zhoršení přesnosti čtečky, což se dá vyřešit např. opětovným přidáním otisku stejného prstu jako nový otisk. Často však optická čtečka funguje dobře i přes ochrannou fólii.



Takto vypadá odolné sklo s výřezem pro čtečku otisků prstů

U skel pro telefony s ultrazvukovou čtečkou byl největší problém u prvních generací displejů, které nefungovaly s tlustšími skly. Mezitím se však výrobci novému trendu přizpůsobili a, buď nabízejí tenčí skla (otisk prstu je nutné při nasazení fólie zaregistrovat znovu), popř. vizuálně méně atraktivní skla s kruhovým výřezem pro čtečku otisků prstů.

Ve všech případech je ale výběr krycích fólií a skel na displeje natolik široký, že si vybere každý, a to v cenách od padesátí korun (Aliexpress) až po světoznámé značky, které si za jedno sklo účtují třeba až tisícovku.

Zdroj: Xiaomi