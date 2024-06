Xiaomi Watch 2. Vyzkoušeli jsme hodinky s eSIM a korunkou i sportovnější variantu

Xiaomi v Česku nabízí své první chytré hodinky se systémem Wear OS 3.5, které jsme si v redakci mohli vyzkoušet. Jedná se o velmi podobné hodinky s kovovým tělem poháněné procesorem od Qualcommu, které se však nepatrně liší funkcemi, a také designem. Pro varianta nabídne slot pro eSIM a „klasičtější“ vzhled podpořený otočnou korunkou, zatímco základní model dostal do výbavy ne tak výrazné tělo určené převážně pro aktivní sportovce. Který z modelů hodinek nás zaujal více, a jaké jsou mezi nimi další rozdíly?



V redakci jsme si vyzkoušeli funkcemi hodně blízkou dvojici hodinek od Xiaomi – Watch 2 a Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro se snaží co nejvíce vypadat jako běžné náramkové hodinky. Mají rozměry 48 × 46 × 12 mm a jejich tělo z nerezové oceli váží 55 gramů. Ovládání zajišťují hned tři tlačítka – dvě standardní klávesy doplněné klikací korunkou, která je však velmi citlivá. Zatímco při otáčení jejich citlivost kvitujeme, z těla hodinek dosti vystupuje. A při běžném používání často zjistíte, že nevědomky korunku, nejen že stisknete, ale také podržíte. A proto na vás bude po vytažení rukávu často vykukovat obrazovka Google Asistenta.

Představení hodinek Xiaomi Watch 2 a Watch 2 Pro:

Horní tlačítko ve výchozí stavu spouští cvičební režim, prostřední přepíná mezi ciferníkem a hlavní nabídkou, a konečně spodní vám rychle otevře poslední spuštěnou aplikaci. Dvojité stisknutí spouští platební systém Google Pay. Při používání jsem však nabyl dojmu, že korunka je tu jaksi „navíc“, a bohatě by stačily tlačítka dvě.



Watch 2 nám dorazily se silikonovým páskem, Watch Pro zase s páskem z umělé kůže a textilu

Korunka k rolování nabídek je sice fajn, ale rolujete celým displejem, aniž byste mohli korunkou vybrat nějakou položku. Pro výběr položek musíte stejně využít dotyk prstu, což platí i pro návrat zpět, který zajišťuje gesto potažení z levé části displeje směrem doprava. Funkci horního tlačítka si libovolně upravíte, systémový návrat zpět tady ale nehledejte.

Dvakrát jinak a přece podobně

Xiaomi Watch 2 na první pohled působí jako sportovněji laděná varianta, která dostala do výbavy hliníkové tělo, které na zápěstí nepůsobí až tak obrovským dojmem. Při měření spánku jsem volil raději Watch 2, protože mě tolik netížily na zápěstí. Jejich ovládání je však trochu odlišné, protože mezi ciferníkem a hlavní nabídkou přepíná horní tlačítko (funkci nelze nijak upravit), a to spodní vám rychle otevře poslední spuštěnou aplikaci.



Watch2 Pro má u tlačítek trochu „guláš“. Otočná korunka je sice hodně citlivá, ale stisknutím nepotvrzuje zvolené položky. Watch2 má tlačítka jen dvě, ale zase si funkce ani jednoho z nich neupravíte

Oba modely jsme používaly se stříbrným tělem, které hodinkám prostě slušelo. A to daleko více, než černá barevná varianta, která nepůsobí tolik atraktivně. Tělo hodinek v obou případech splňuje odolnost 5ATM, takže voda pro ně není žádný problém, v nabídce je dokonce 18 cvičebních režimů zaměřených na vodní sporty. Celkem je v hodinkách více než 160 sportovních režimů, a část z nich hodinky poznají automaticky. Oproti konkurenci však musíte automatickou detekci nejprve ručně aktivovat.



Hodinky odlišuje zejména materiál a tvar těla. Je to souboj mezi výraznými a spíše nenápadnými hodinkami

K tělu nasedají 22mm řemínky, které jsou u obou podchyceny trochu jinak. U Pro varianty jsme měli k dispozici řemínek kombinující umělou kůži a textil, a to s prošíváním a klasickým zapínáním. U základní varianty hodinek se jednalo o pásek s provléknutím směrem k vnitřní straně zápěstí, což je spíše taktika fitness náramků. Na druhou stranu se nám tento pásek osvědčil při cvičení, kdy se hodinky po provléknutí řemínku na zápěstí ještě zpevní. Pásky jsou standardní 22mm, a můžete je v případě potřeby vyměnit za jiné.

Watch 2 Pro nasazené na ruce, detail vnitřní strany a řemínku

Hodinky musíme pochválit za skvěle čitelný displej na slunci. Jedná se o 1,43" kruhový AMOLED panel s rozlišením 466 × 466 pix, jemností 326 ppi a jasem až 600 nitů. Automatika funguje svižně, a nikdy jsem neměl problém s tím, že bych na displejích něco nepřečetl. V základu je u obou hodinek aktivní i režim Always On, který do pohotovostního stavu částečně propisuje ciferník. Vypadá to velmi efektně, jen kvůli baterie jsem si AOD deaktivoval. Jinak jej vidím jako skvělý přídavek.



Hodinky Watch 2 nasazené na ruce a rozdíly mezi pásky u obou modelů. Světlý gumový pásek má bohužel snahy co nejvíce přitahovat nečistoty

U obou hodinek je displej kryt sklem, výrobce však přesně neuvádí jeho specifikaci. O odolné sklo se tedy zřejmě nejedná. V průběhu používání hodinek jsme s displejem tu a tam zavadil, a na displejích jsem nepozoroval žádné škrábance. Pro verze si k ochraně displeje pomáhá i vyvýšeným rámečkem s vroubkováním, které připomíná otočnou lunetu u hodinek od Samsungu. Bohužel, luneta u Xiaomi hodinek otočná není, a také si ji nijak nevyměníte za jinou. To umí jen model Xiaomi Watch S3.

Oba modely hodinek vsadily na stejný 1,43" kruhový displej s jasem až 600 nitů. Povedený Always On režim bude bohužel, kvůli výdrže na jedno nabití, zřejmě vypínat

Xiaomi Watch2 má displejový rámeček, který se „vpíjí“ do displeje, který ve vypnutém stavu vypadá větší, než ve skutečnosti je. I z pohledu designu nám tento model připadá jako novější a modernější, při gestu zpět navíc prst nemusíte utápět pod boční rámeček, což navigaci v systému nepatrně zrychluje. U obou modelů hodinek však musíme vytknout slabší vibrační odezvu, která mi občas připomínala vybavenější fitness náramky. Už zmiňované hodinky od Samsungu mají haptickou odezvu výraznější a příjemnější, u zkoušených hodinek Xiaomi působí „levnějším“ dojmem.

Dále si ukážeme výdrž hodinek, možnosti mobilní aplikace a uživatelské rozhraní systému Wear OS.