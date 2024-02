XNote je chytré pero k iPhonu. Text napsaný na papír samo převádí do mobilní podoby, podporuje i ChatGPT

Psaní poznámek na papír. I když dnes máme dotyková pera či možnosti pro rychle textové či hlasové zadávání, mnozí v nás ani v roce 2024 nedají dopustit na obyčejný papír a tužku. Zavedené pořádky chce změnit XNote – chytré pero k iPhonu. Jeho hlavní výhodou je synchronizace. To, co napíšete do sešitu, se automaticky objeví i v mobilní aplikaci. A ta vám pomůže s organizací poznámek, jejich převodem do elektronické podoby a také s prací s textem. Podporuje totiž umělou inteligenci ChatGPT, a to i v češtině.



To, co napíšete perem XNote do speciálního poznámkového bloku, se v reálném čase přenese i do digitální podoby. Tu můžete převést na text nebo třeba exportovat do PDF

XNote je klasické pero, kterým píšete na papír ve speciálním poznámkovém bloku. Při psaní pohybujete kuličkou na jeho hrotu, a tyto pohyby se v reálném čase přenášejí jako tahy perem do mobilní aplikace. Jakmile máte poznámku napsanou na papíře, je současně automaticky uložena v digitální podobě. Ručně psaný text převede stejnojmenná mobilní aplikace do elektronické podoby. Umělá inteligence ChatGPT pak dokáže s textem dále pracovat, např. vytvářet souhrny poznámek nebo jej podle obsahu automaticky třídit do jednotlivých kategorií.

U náčrtů rovnic vám zase umělá inteligence vypíše výsledek a postup, jak k němu došla. Všechny druhy poznámek přiložíte jako přílohu e-mailu nebo vyexportujete v PDF.

Šifrování, umělá inteligence a slušná výdrž

Pokud si u úkolu na papíru přidáte „fajfku“, automaticky se v telefonní aplikaci nastaví jako splněný. Pero si umí samo do sebe uložit až 1 000 stránek poznámek (není nutné mít vždy poblíž iPhone s mobilní aplikací), na jedno nabití vydrží až 17 hodin. Poznámky v digitální formě se ukládají šifrovaně (SHA-256) na americké servery. Umělá inteligence však není zadarmo, při pořízení pera dostanete měsíc k vyzkoušení XNote AI, celoživotní „licenci“ pořídíte za 59 dolarů (1 400 Kč), popř. za 9 dolarů měsíčně (210 Kč). Pero vychází na 199 USD (4 700 Kč), a spolu s ním dostanete zápisník XNote, nabíjecí kabel, a pět náplní do pera.

Představení chytrého pera XNote:

Výroba pera XNote byla po řadě odkladů zahájena začátkem února, k prvním zájemcům se dostane v dubnu. Uživatelé Androidů nepřijdou zkrátka, protože se výhledově počítá i s druhou variantou pera.

Jedná se o tip na zajímavý produkt z Indiegogo, který ještě nemáme osobně vyzkoušený. Vaše případné dotazy směřujte přímo na stránky kampaně.

Via Gizmochina