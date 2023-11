YogiFi Smart Ring změří spánek, kyslík v krvi a srdeční tep. Pomůže i při cvičení jógy na chytré podložce

Nové chytré prsteny to mají s mediální prezentací poměrně složité, a tak se jejich výrobci upínají k premiérám na crowdfundingových serverech. To je i případ prstenu YogiFi Smart Ring, za nímž stojí firma, která vyrábí chytré podložky pro cvičení jógy, které „kontrolují“ jednotlivé pozice. Tentokrát se značka pustila do chytrého prstenu, které dokáže spolupracovat s chytrou podložkou, a nebo fungovat sám o sobě.



YogiFi Smart Ring se bude nabízet ve dvou barevných variantách a v pěti velikostech. Určen je pro muže i ženy (Zdroj: Kickstarter)

Prsten je navržený jako fitness a wellness tracker, který monitoruje srdeční tep, variabilitu tepu, počítá ušlé kroky a spálené kalorie. Mimo to hlídá váš spánek, kontroluje okysličení krve a eviduje teplotu kůže. Veškerá naměřená data sdružuje v mobilní aplikaci, která je k dispozici pro Android i pro systém iOS. Data však můžete synchronizovat i se službami Google Fit a Apple Health.

Oproti jiným prstenům se liší i tím, že je možné jej využít společně s druhou generací chytré podložky Smart Mat, která hlídá jednotlivé pozice jógy. Veškerá získaná data při cvičení pak mohou být použita k přesnějšímu náhledu na vaše cvičení nebo pro doporučení dalších cviků a meditace. Prsten je však možné samozřejmě používat i nezávisle na chytré podložce.

Jeden z nejlehčích prstenů na světě

Prsten váží 2,4 g, takže je společně s Ultrahuman Ring AIR nejlehčím chytrým prstenem na světě. Je k dispozici v pěti různých velikostech, má však „otevřený“ design, a tak by měl pevně sedět prakticky na jakémkoliv prstu. Na zmeškané notifikace a upozornění dává vědět blikáním několik LED diod. Nabízet se bude v bronzové a černé variantě, dobíjení obstarává přenosné pouzdro. Sám o sobě vydrží chytrý prsten až pět dní na jedno nabití. V předprodeji stojí prsten 149 dolarů (cca 4 150 Kč vč. DPH), a k prvním zájemcům (kdekoliv na světě) se dostanete příští rok v lednu.

Představení chytrého prstenu YogiFi Smart Ring:

I tentokrát se jedná o tip na zajímavou novinku na portálu Kickstarter. Produkt logicky ještě nemáme vyzkoušený, a tak své dotazy primárně směřujte přímo na stránky kampaně.