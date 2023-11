YouTube do mobilní aplikace přidal Playables. Instantní hry, které vyplní volný čas mezi sledováním videí

Mobilní aplikace YouTube jde ve šlépějích Netflixu, který ve své mobilní aplikaci nabídl exkluzivní mobilní hry již před dvěma lety. Pro prémiové předplatitele otevírá novou sekci YouTube Playables. Přímo v mobilní aplikaci určené pro sledování streamovaného videa se tak objeví tzv. instantní hry. Bez instalace se rovnou pustíte do hraní, a YouTube si od toho slibuje ukrácení volné chvíle nebo jako „výplň času“ mezi sledováním videí.



Takto vypadá sekce Playables v YouTube, do mobilních aplikací se dostává postupným tempem (Zdroj: Droid-life)

Přímo na domovské obrazovce mobilní aplikace se brzy objeví položka Playables, která má dvě karty. Na té první vidíte hry, které už jste někdy hráli, ve druhé záložce si můžete vybrat hru z dostupného seznamu. Položek je v tuto chvíli téměř čtyřicet, stačí jen některou z nich vybrat a pustit se do hraní. Mezi hrami se najdou jednoduché hříčky typu kulečníku, solitairu, křížovky nebo také hra Angry Birds Showdown.

Do března zdarma, pak se uvidí

Playables jsou určené pouze pro předplatitele YouTube, a budou zdarma až do března 2024. Google se poté rozhodne, zda tuto funkce v YouTube ponechá či nikoliv. Playables bude součástí i webového rozhraní YouTube, při pohledu na jednoduché hříčky však má největší šanci právě na mobilních telefonech. Playables se do mobilní aplikace YouTube dostává postupným tempem, než se dostane i do vašeho telefonu, ještě to může chvíli trvat. Jakmile se tak stane, budete si moci Playables zapnout zde, a současně vám na telefon dorazí notifikace informující o této nové funkci YouTube.

Zda jsou uživatelé YouTube ideální cílovou skupinou pro hraní instantních her, ukáže až čas. Ostatně, hrajete na mobilu instantní hry, nebo si raději, když už, raději stáhnete z aplikačních obchodů plnohodnotné hry, protože toho mají daleko více co nabídnout?

Via Droid-life