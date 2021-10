YouTube Music si vyšlápne na Spotify. Hudba bude hrát na pozadí i u běžných účtů

Využití streamované hudby na smartphonech rok od roku roste, a králem v této oblasti je jednoznačně Spotify. Ten sice má několik konkurentů, např. YouTube Music od Googlu, ovšem bez prémiového účtu aplikace známějšímu Spotify Free konkurovat nemůže. Kupříkladu kvůli odlišným licenčním poplatkům bez prémiového předplatného nemůžete přehrávat hudbu na pozadí nebo při zamknutém displeji. Pokud apku minimalizujete nebo zamknete telefon, reprodukce hudby se okamžitě ukončí. Už brzy se to však změní...

Google na svém blogu oznámil, že do bezplatné verze YouTube Music znovu vrací funkci pro přehrávání na pozadí, která v aplikaci byla již dříve, jenže se poté se přesunula do prémiové verze. Nově bude přehrávání na pozadí dostupné pro všechny bez rozdílu (finance na licenční poplatky zajistí reklamy), ovšem na zavedení této funkce si ještě nějakou dobu počkáme. Jako první ji YouTube otestuje v Kanadě, a to 3. listopadu. Posléze by se mělo přehrávání hudby na pozadí v bezplatné verzi YouTube Music dostat i do zbytku světa.

Google se navíc „vzpamatoval“ a konečně dostal aplikaci YouTube Music i do svých starších hodinek s WearOS 2. Po Galaxy Watch4 se této aplikace dočkaly hodinky Mobvoi TicWatch a také šestá řada chytrých hodinek Fossil. Konkrétně tedy modely postavené na Snapdragonu Wear 4100, což znamená, že hodinky běžící na Wear 3100 se aplikace zřejmě nedočkají. Na další „zápěstí“ má aplikace YouTube Music dorazit koncem letošního roku.

Král je mrtev, ať žije král. Google loni spustil službu YouTube Music:

Zdroj Google, 9to5google