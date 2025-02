Z Ameriky přichází nový trend – Apple Watch se nosí na kotníku. Moc tam toho ale nenaměří

Možná to bude znít až neuvěřitelně, ale z USA se do světa pomalu šíří nový trend, o němž informoval deník New York Times. Určitá skupina uživatelů hodinek od Applu se ztotožňuje s tím, že hodinky nosí místo na zápěstí raději na svém kotníku. Primárně proto, že na zápěstí se jim detekce cvičení vypíná, například kvůli tomu, že hodinky dobře nesedí, respektive při cvičení vypadává měření srdečního tepu.



Nošení Apple Watch na kotníku se pomalu stává nošení hodinek na kotníku místo na zápěstí. Ilustrační fotografie z New York Times je však samozřejmě nevhodná, měření srdečního tepu přes ponožku rozhodně nebude fungovat

Nový trend se formuje kolem fitness influencerky Any Espinal, která hodinky Apple Watch právě z tohoto důvodu nasazuje na kotník, nikoliv na zápěstí. A přidávají se k ní i další, třeba ti, kteří z důvodu výkonu povolání nemohou nosit hodinky na zápěstí, nebo ti, kteří mají na ruce tetování nebo různé kožní vyrážky. Někteří dokonce věří, že mají díky umístění hodinek na noze přesnější počty kroků než při nošení na zápěstí. Pomalu tak vzniká skupina uživatelů, kteří jdou netypickým nošením hodinek Apple Watch proti proudu. A když chtějí zkontrolovat čas nebo notifikace, nezvedají zápěstí, ale nohu.

Apple zná jen nošení na zápěstí

Apple se na možnost, že bude chtít někdo hodinky nosit jinde než na zápěstí, dopředu připravil. Ve své dokumentaci uvádí, že měření srdečního tepu a kalorií bylo ověřeno na zápěstí a nikde jinde. Apple sice přímo nezakazuje nosit hodinky na kotníku, ale z jeho vyjádření vyplývá, že naměřené hodnoty při nošení na kotníku nemusí být natolik přesné jako na zápěstí. A z dálky mohou hodinky připomínat vězeňský náramek, který slouží k lokalizaci odsouzených osob v tzv. „domácím vězení“.

A hlavně z praktického hlediska si nedokážeme moc představit, že nám při příchozích notifikacích bude, třeba pod ponožkou, vibrovat noha. Hodně problematické by bylo i vyřizování hovorů „na noze" přes hlasitý odposlech nebo třeba čtení e-mailů a notifikací. Neustálé přendávání hodinek z nohy na ruku nám také nepřipadá jako příliš šťastné řešení.

Tento trend tak vidíme spíše jako snahu o to se oproti jiným trochu odlišit. Jenže díky tomu nemáte zaručeno, že to, co hodinky od Applu měří, je opravdu správně. Na druhou stranu, pokud u zmiňované skupiny uživatelů měření na zápěstí skutečně nefunguje nebo není možné běžnou cestou, je asi schůdnější měření na kotníku, než kdyby byly hodinky při cvičení úplně k ničemu.

