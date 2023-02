Z Androidů se jednoduše stane webkamera. Nebudete k tomu potřebovat žádnou aplikací navíc

Google v připravovaném Androidu 14 umožní telefon využít jako webkameru, třeba při videovolání, které máte aktivní na svém notebooku. Google tak ve své podstatě zkopíruje funkci Apple Continuity Camera, která umožňuje iPhony využít jako webkameru pro MacBooky. Jenže, zatím Apple to už teď zvládá bezdrátově, Google letos obdobnou funkci zpřístupní jen při kabelovém spojení...

Od Androidu 4.3 systém umožňoval připojení externí USB webkamer, pokud však v současné době chcete využít Android smartphone jako webkameru, musíte do něj nainstalovat aplikaci třetí strany. A to často, nejen v telefon, ale i odpovídající aplikaci do počítače. Už od budoucí verze Androidu však nebudete muset, protože Google přidává položku „DeviceAsWebcam“ mezi systémové služby. Telefony, které podporují standard UVC (USB video class) tak budou moci zařízením, k nimž jsou připojeny, posílat aktuální video data.



Toto je aktuální výpis USB režimů při připojení smartphonu k počítači s Windows

Z řádku výše vyplývá, že funkce bude k dispozici jen při kabelovém spojení telefonu a v počítači. A jaké z ní plynou výhody? Váš obrazový přenos bude kvalitnější, než u vestavěné kamerky, a také s různými efekty, které obstará samotný smartphone. V nabídce USB připojení se tedy v budoucnu ke stávajícím možnostem přidá i režim USB webkamera. Aktuálně můžete u Androidů z této nabídky aktivovat přenos souborů/Android Auto, sdílení internetového připojení (USB Tethering), MIDI, přenášení obrázků (PTP) či pouze režim pro nabíjení.

Představení funkce Apple Continuity Camera:

Via: Mishaal Rahman