Z Applu odchází další důležitý člověk. Vrací se ke svému dřívějšímu šéfovi, aby pomohl s vývojem AI telefonu

Apple opouští další důležitý člověk, který se podepsal pod spoustu designových rozhodnutí hodinek Apple Watch a iPhonů. Tang Tan, který jako víceprezident dirigoval dva stěžejní designové týmy, se od února vrátí ke svému původnímu šéfovi. A tím byl Jony Ive, který z Applu odešel už v roce 2019, přičemž prakticky okamžitě založil firmu LoveFrom. Ta má v rámci dohody se Samem Altmanem z OpenAI pomoci vytvořit něco na způsob „iPhonu umělé inteligence“.



Tang Tan, který byl podepsán pod designem iPhonů a hodinek Apple Watch, od února 2024 končí v Applu. Přidá se ke svému ex-šéfovi, který v roce 2019 založil firmu LoveFrom

Pro Apple je tato ztráta zásadní, protože musí nahradit osobu, která byla klíčové pro všechny dosavadní designové změny telefonů a hodinek. Tang Tan přestane v Applu pracovat v únoru, ovšem podle zdroje má už nyní firma LoveFrom k dispozici několik designových návrhů a konceptů hardwarového produktu, který by se měl stát dalším evolučním krokem. Tan by se měl zabývat primárně hardwarovou stránkou věci, zatímco OpenAI dodá všechny potřebné softwarové nástroje. Vývoj je však zatím v rané fázi, a tak to případnému komerčnímu produktu na trh určitě ještě nějakou dobu potrvá.

AI smartphone je jen jednou cestou...

A o co se bude jednat? V zákulisí vidíme dvě možné vývojové větve. Tou první by mohl být „AI Phone“, tedy telefon s vestavěnou umělou inteligencí. A právě to by měl být „buzzword“ příštího roku. Jenže, je tu ještě Humane AI, který posouvá umělou inteligence zcela novým směrem, a diametrálně se odlišuje od současného pojetí moderního smartphonu.

I nadále tak pokračuje hromadný úprk zaměstnanců od Applu, které si Jony Ive postupně a „nenápadně“ stahuje pod svá křídla. Z původního týmu, který pod ním pracoval ještě v roce 2019, už 14 z nich opustilo Apple, a Applu zůstává věrných už jen několik dalších. Pokud vezeme v potaz zaměstnance Applu jako takové, přetáhl jich Jony Ive na svou stranu už více než 20. Až do roku 2022 přitom Ive figuroval jako konzultant Applu, letos se však už veškeré vazby zpřetrhaly.

Dokáží „odpadlíci“ Applu dostat na trh skutečně unikátní produkt, nebo se o nich budou světová média i nadále zmiňovat jen proto, že se jim dříve dařilo v Applu? Z toho se totiž do nekonečna žít nedá...

