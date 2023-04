Z elektrického zubního kartáčku zbastlili multimediální centrum. V Číně je možné úplně všechno

Dokážete si představit, že byste spojili do jednoho výsledného produktu chytrý displej, smartphone a bezdrátovou nabíječku pro elektrický kartáček? Zřejmě nikoliv. V Číně však neznají hranice, a tak vznikl produkt, který dosud na světě nebyl k vidění. Ano, skutečně se bavíme o bezdrátové nabíječce elektrického zubního kartáčku značky Oral-B iO, jehož součástí je displej... a také procesor, úložiště, reproduktor či operační systém Android!

Zní to až neuvěřitelně, ale v Číně si skutečně můžete koupit dobíječku pro elektrický kartáček, jejíž součástí je i smartphone. O výkon se stará Mediatek Helio A22 doplněný 2GB RAM a 16GB úložištěm. Při pohledu na dnešní dobu je to žalostně málo, ovšem nabíječce pro elektrický kartáček to určitě bude stačit. Displej neznámé úhlopříčky má rozlišení 1280 × 720 pixelů, a součástí celé sestavy je i reproduktor. Displej, který v pohotovostním stavu zobrazuje hodiny, navíc pohání operační systém Android 10. S okolím se může nabíječka spojit přes Wi-Fi nebo Bluetooth, v systému se dokonce dočtete i o podpoře SIM karet!



Znáte to, klasická nabíječka elektrického kartáčku...s displejem, procesorem, pamětí, Wi-Fi a také s Androidem 10

Displej je samozřejmě dotykový, ovládá se trojicí tlačítek ve spodní liště, a údajně toto „zařízení“ vyrobila firma Archos. Jenže, nějak si nedokážeme představit jeho využití v praxi. Jako by nestačilo, že si budujeme závislost na smartphonech, ještě si jeden z nich „nachystáme“ do koupelny. V nabíječce zubního kartáčku běží Android, takže si v ní můžete spustit i jednoduché aplikace a hry, které si zahrajete třeba při čištění zubů. Cena tohoto produktu činí zhruba 600 Kč, ovšem k dostání je pouze v Číně. V zemi s neomezenými možnostmi...

V nabíječce chytrého kartáčku se podíváte třeba na video:

Zdroj: Goofish