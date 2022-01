Z Google Play už si stáhnete první hru přímo do Windows, využívá cross play emulátor Purple

Google pilně pro Windows chystá vlastní aplikaci Google Play Games, která umožní hraní mobilních her pro Android na desktopu. Poměrně překvapivě si však můžete již nyní stáhnout jednu hru z Google Play přímo do Windows. Příkladem je hra Lineage 2M, která sice pro evropské mobilní uživatele není dostupná, v Google Play se však objevuje nečekané tlačítko „Stáhnout ve Windows“. Je to jen jednorázová záležitost, nebo právě nějak takto bude fungovat na desktopu stahování mobilních aplikací?

Hru jsme si stáhli a můžeme potvrdit, že jako první se instaluje cross-platform emulátor Purple, který byl uveden na trh loni v listopadu. Jedná se však přímo o emulátor, který poskytuje vývojář hry, jihokorejská společnost Ncsoft, což je v Google Play velmi unikátní záležitost. Po registraci nového účtu a přihlášení se na desktopu spouští launcher hry. Nejprve se tedy stáhne aktualizace enginu Purple, a až poté dochází k samotnému stahování herních souborů. A to je na poměry mobilní hry stažené z Google Play dost nečekaný postup.

Ncsoft jakožto vývojář tohoto emulátoru cílí zejména na asijské hráče, protože je emulátor dostupný i pro další asijské hry, které jsou v Evropě jinak nedostupné. Právě v přístupu této firmy můžeme vidět, jak důležitý je pro ni multiplatformní hraní, a možná právě proto Google spěchá s vlastním řešením Android her pro Windows, protože v této oblasti vidí velkou poptávku. Na rozšíření desktopové aplikace Google Play Games do Česka však zatím stále čekáme.

Představení aplikace Google Play Games beta pro Windows 11:

Zdroj ncpurple