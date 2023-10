Z historie ukončených projektů Googlu až mrazí. Mnozí nevěří, že u Pixelů dodrží slibovanou sedmiletou podporu

Největší novinkou nedávné představovací akce Googlu nebyla řada smartphonů Pixel 8 ani hodinky Pixel Watch 2, ale hozená rukavice v podobě sedmileté softwarové podpory. Ta je v mobilním světě unikátem, Google v době trvání bezpečnostních updatů a aktualizací systému předběhl, nejen dosavadního Android „krále“ aktualizací (Samsung), ale také Apple, jemuž se dlouhodobě chtějí všechny mobilní značky vyrovnat. Jenže, rozšíření podpory nových Pixelů na sedm let byla přijato chladně, mnozí totiž nevěří, že Google tuto dobu dodrží.

Google sice energicky investuje do služeb a start-upů, ale jejich dlouhodobá existence, to už je jiná písnička. Google se často ze dne na den rozhodne ukončit služby bez ohledu na to, kolik je aktuálně používá uživatelů, a často bez náhrady. Jen v posledních dvou měsících to potkalo čtyři služby, konkrétně Pixel Pass, Google Podcasts, Google Domains a Google Jamboard. Hřbitov Googlu nabízí velmi smutný pohled na zařízení a služby, kterým už nebylo dovoleno dále existovat.



Google slibuje sedmiletou podporu u nových Pixelů 8. Otázkou je, zda tuto dobu dodrží či nikoliv

A to může výhledově platit i o Pixelech. Jejich předchůdci, mobilní zařízení řady Nexus, byly na trhu pět let. Pixely načínají osmý rok, a rozhodně není nikde psáno, že by Google nemohl třeba za tři nebo čtyři roky Pixely ukončit a spustit zcela novou řadu mobilních zařízení, pro která letošní pravidla nebudou platit. Jenže, úplně to stejné můžeme tvrdit i o dalších výrobcích na trhu. Jistotu v dodržení softwarové podpory vlastně nemáme ani u jednoho z nich, ani u Applu nebo u Samsungu.

Jenže, jsou tu ještě prodejní statistiky, podle nichž Google od roku 2016 do letošního srpna prodal jen 37,9 milionů Pixelů. I kdybychom letošní rok ještě nepočítali (a počet prodaných telefonů vydělili sedmi), znamená to v průměru 5,4 milionů prodaných Pixelů za rok. A to jsou čísla na pomezí druhého a třetího čtvrtletí Samsungu z roku 2010! Pokud by Google vyráběl jen Pixely, už by zřejmě dávno zbankrotoval. Vyplatí se mu tedy vyvíjet software i pro tak malý počet telefonů v oběhu?

Sliby jsou to nejlepší, co máme

Slibem nezarmoutíš, přesto by však avizovaná sedmiletá podpora měla být brána z úplně jiného úhlu pohledu. Jako něco, co tu ještě nebylo, a co může ještě o něco více prodloužit životnost smartphonů. Ekologie se totiž neskrývá jen v recyklovaných materiálech, ale i v dlouhodobějším držení telefonu a jeho méně časté obnovy. V prvé řadě samozřejmě Pixelů, jenže my čekáme na to, až se probudí i ostatní značky, a začnou délku softwarové podpory alespoň postupně prodlužovat.

A protože nikdo z mobilních výrobců se pod harmonogram budoucích aktualizací nikdy „nepodepíše“, sliby jsou to nejlepší, co máme. Google se v tomto od jiných značek prakticky vůbec neliší. Smartphony bychom však měli vybírat podle toho, jak si na tom stojí právě teď, a brát softwarové aktualizace jako bonus. Většina velkých značek dodrží to, co slíbí, jenže u Googlu není žádná jistota. Zda Google svůj slib dodrží, bude jasné v roce 2030. V případě, že ano, poběží v Pixelech 8 operační systém Android 20 či Android 21. Jenže, kdo ví, co se stane za sedm let?

