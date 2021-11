Mobilní muzeum mapuje legendární telefony od roku 1984 až po současnost. Nese i českou stopu

Zajímá vás mobilní historie? V tom případě by vás neměl minout projekt Mobile Phone Museum, který mapuje historii mobilních telefonů od roku 1984 až po současnost. Za unikátním sběratelským projektem stojí sedm osob, mezi nimiž najdeme zakladatele Bena Wooda, který začal telefony sbírat před 25 lety, či Kamila Vacka, který se nesmazatelně zapsal do historie českého mobilního trhu. Na naše území před lety přivedl značku Samsung a následně vedl například zastoupení HTC ve dvaceti zemích Evropy a Asie.

Výsledkem dlouholeté spolupráce všech zainteresovaných osob je webové muzeum, jehož součástí je přes 2 100 telefonů. Ty jsou součástí dočasné expozice v Londýně, ovšem primárně muzeum vzniklo jako webový projekt, v němž je u každého telefonu uveden jeho stručný popis, historický kontext a také reálné fotografie fyzického kusu, který má muzeum k dispozici.

Možná máte doma legendu, ani o tom nevíte

I když si můžete myslet, že telefonů je to celá spousta, ve skutečnosti je historický katalog skoro poloprázdný. Pokud muzeum nemá k dispozici fyzický telefon, je místo něj v katalogu zveřejněna jen jeho silueta, popř. ve výčtu chybí úplně. A prázdná místa mobilní historie můžete pomoci zaplnit i vy. Mobilní muzeum má v sekci Most Wanted uvedený seznam zařízení, která aktivně hledá do své sbírky, takže můžete přispět svou trochou do mlýna.

Mezi nejhledanější kousky patří modely Motorola Aura, Nokia N950, Samsung Serene, Nokia 6108, Ericsson T68m Gold, Vertu Signature, Ericsson R310, Sony Xperia Play, Royole FlexPai, Galaxy Round a mnoho dalších. Prakticky každý telefon, která nemá v katalogu svou kartu je žádaným artiklem, který můžete muzeu darovat. Za to se vaše jméno objeví v tomto seznamu dárců, čímž se nesmazatelně stanete součástí muzea mobilní historie.

Webový katalog muzea je k dispozici zde. Můžete v něm vyhledávat telefony podle názvu nebo třídit telefony podle data představení, typu, značky nebo kolekce. Samostatně si můžete prohlédnout nejpodivněji vypadající telefony, mobily od Vodafonu, který je pětiletým sponzorem muzea, nebo třeba telefony, které si zahrály v bondovkách. Zavzpomínejte i vy na rozmanitou mobilní historii. Dohledáte v muzeu všechny telefony, které jste historicky sami používali?