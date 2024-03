Z přebytečných dílů vzniká nový telefon. Základní deska pochází z LG Wing, QWERTY zase od BlackBerry

Ještě než z trhu zmizelo LG, rozloučilo se posledním modelem LG Wing s netradiční otočnou konstrukcí. Ve skladech LG však zřejmě zbyla spousta komponent. To stejné můžeme tvrdit i o telefonech značky BlackBerry, která formálně zmizela z trhu v roce 2020. Jenže i TCL, které stálo za výrobou těchto telefonů, evidentně také zbyly některé součástky. I díky tomu se mohl v Jižní Koreji zrodit prototypový telefon Xeta One.



Prototyp telefonu Xeta One využívá základní desku z LG Wing a klávesnici z BlackBerry Q20. Podaří se telefon s Androidem 13 dotáhnout do komerční podoby?

Xeta One skutečně na první pohled vypadá jako BlackBerry. Telefon nabízí téměř čtvercový 3,9" OLED displej s rozlišením 1 240 × 1 080 pix, a pod ním QWERTY klávesnici s trackpadem, na které nechybí ani známé logo BlackBerry, které se však bude nahrazovat univerzální ikonou. Na zádech se počítá se třemi fotoaparáty (64 + 13 + 12 Mpx), výsuvná selfie má rozlišení 32 Mpx. Ve specifikacích se však dočtete, že její přítomnost „ještě není potvrzená“, a že se design telefonu může kdykoliv změnit. Výkon zajišťuje Snapdragon 765 5G doplněný 8GB RAM a 128GB úložištěm UFS 2.1. Rozšíříte jej microSD kartami, v telefonu pak běží Android 13.

Xeta One sice v Jižní Koreji spustil crowdfundingovou kampaň, a brzy ji rozšíří i do celého světa. Nejedná se však o zcela nové zařízení, ale o jakousi „renovaci“ a skládání nevyužitých komponent z jiných telefonů. To by mohlo mít i zajímavý ekologický podtext, kdy se z přebytečných dílů složí nový smartphone, který má co nabídnout. Na druhou stranu však celou záležitost hatí to, že se na řadě míst dočteme, že se jedná „soukromý vývojový projekt“, který není určen k masové výrobě. Zatím tak není úplně jasné, k čemu by případné nemalé investice zájemců měly sloužit...

Představení telefonu Xeta One:

Dle aktuálních informací vychází telefon v této podobě zhruba na 20 tisíc korun. Až čas ale ukáže, zda má projekt nějakou budoucnost, a bude se vyrábět, a nebo to výběrem finančních prostředků (důvěřivých zájemců) skončí. Případné aktualizace projektu sledujte na stránkách značky Xeta.

Zdroj: Xeta