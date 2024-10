Z přední strany Samsung, z druhé iPhone. Na Aliexpressu už si můžete koupit S25 Ultra

Také vás někdy zajímalo, jak by vypadal telefon, který by z přední strany vypadal jako Samsung, ale měl záda jako iPhone? Toto přání se vám může splnit na Aliexpressu, a to u modelu, který je označený jako „S25 Ultra“. A co na tom, že nás premiéra skutečného Galaxy S25 Ultra čeká až někdy v prvním čtvrtletí příštího roku...



Z přední strany Samsung, ze zadní strany iPhone. Čínští prodejci začínají prodávat „S25 Ultra“. Tedy kopii budoucího telefonu s nereálnými specifikacemi za extrémně nízkou cenu a s nevalnou kvalitou telefonu

Čínští „no-name“ výrobci chtějí prodat za každou cenu, a tak už teď nabízí na Aliexpressu spoustu kopií budoucí řady Galaxy S25. My jsme si vybrali nejkurióznější model v nabídce, který má hranaté tělo ve stylu Ultry od Samsungu, náznak stylusu (kapacitní EPen s gumovým hrotem) na spodní hraně, ale také pokus o „Dynamic Island“ či 7,3" displejový panel se zaoblenými rohy zasazený do hranatého těla. Tento kočkopes samozřejmě běží na Androidu, který se stylizuje do podoby iPhonu použitým launcherem, který využívá známé ikony z iOS. Ale na jiné fotce zase vidíte zcela odlišné ikony...

Specifikace jsou vždy zavádějící

Specifikace telefonu zní až neuvěřitelně. Desetijádrový procesor Snapdragon 8 Gen 3 (skutečný čip má 8 jader), k tomu 22GB RAM (telefony mívají 12, 16 nebo 24GB RAM) a 2TB paměť, kterou nenabízí ani aktuálně nejvýše postavený iPhone 16 Pro Max. Telefon má údajně 78Mpx selfie kamerku a 108Mpx fotoaparát na zádech. Jenže snímače jsou zde tři, a výrobce rozlišení dalších neuvádí. Je velmi velká šance, že ani uvedená rozlišení nebudou sedět, a že bude zbytek fotoaparátů zaslepený.

Výrobce u telefonu vyzdvihuje detekci obličeje, 8 000mAh baterii nebo podporu dvou SIM karet. Za tři tisíce to zní jako opravdu velké lákadlo. Ještě, když si přečtete všechny „pětihvězdičkové“ recenze. Pravda je však taková, že recenze nepochází od reálných kupujících. Našli jsme mezi nimi jen jediného, které k telefonu dodává: „Telefon není originální, a má velmi špatnou kvalitu. Rychle se zahřívá, je pomalý a má velmi nízkou obnovovací frekvenci. Displej má nízký jas, fotoaparát je pomalý a nekvalitní. Spousta uváděných specifikací nesedí. Telefon je levný, a má to svůj důvod.“

A pod toto vyjádření se můžeme podepsat. Koupě kopie, ať už skutečného nebo nepředstaveného telefonu, nikdy nekončí dobře. Pokud se poohlížíte po telefonech na Aliexpressu, nikdy nevěřte ani desetině uváděných specifikací...