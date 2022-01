Z Tečky by se mohl stát digitální očkovací průkaz. Až skončí Covid, najde aplikace nové uplatnění

Z české aplikace Tečka, která slouží pro evidenci očkování, prodělání nemoci nebo testů na koronavirus, by mohla v budoucnu najít další uplatnění. Až skončí Covid, by měla aplikace fungovat jako digitální očkovací průkaz. Podle agentury NAKIT, která tuto aplikaci spravuje a zastřešuje, je to jedna z možných variant budoucího vývoje.

Od 1. ledna už jde tomuto využití aplikace naproti i legislativa, která otevřela cestu k tzv. eOčkování. V rámci nové funkce lékového záznamu pacienta využívající stávající řešení eRecept, bude mít lékař přehled o všech provedených očkováních pacienta bez ohledu na to, kdy, kde a kým bylo očkování provedeno. Systém umožňuje, nejen přehled o aplikovaných vakcínách, ale také dokáže připomenout blížící se termín další dávky očkování. A je jen logické, že by Tečka byla jedním z výstupu systému eOčkování, tedy něco, na co si by si mohl „sáhnout“ i běžný uživatel.

Aplikace Tečka však v posledních měsících dostává v recenzích na aplikačních obchodech pořádně zabrat. A není divu, je totiž doslova protkána chybami a nedodělky. Tou největší je to zřejmě to, že Tečka lidem nezčervená, jakmile obdrží pozitivní výsledek testu na Covid. Pokud mají stále platné očkování, mohou se certifikátem i nadále prokazovat při vstupu do divadel a restaurací, přitom by stačilo tak málo, a u pozitivních osob jinak platný certifikát, na fixně daný čas od prodělání infekce, deaktivovat.

Dobrý den, ano. Je to jedna z variant, že Tečka po skončení Covidu 🙏 bude fungovat jako očkovací průkaz. — NAKIT (@NAKIT_sp) January 12, 2022

Do Tečky někdy certifikát o provedeném testu nedoputuje vůbec, nebo až po velmi dlouhé době. I kdyby fungovala deaktivace očkovacího QR kódu po pozitivním testu, někteří uživatelé na kód potvrzující nakažení čekají až 10 dní! Jedná se však o systémové nastavení, nikoliv o chybu.

A podobných nedodělků, o kterých NAKIT ví, je celá spousta, třeba stačí posunout datum telefonu, a staré testy se zase zazelenají. Mnozí přitom celý QR kód přes telefon nenačítají, a stačí jim jen viditelná zelená fajfka u prodělání nemoci, očkování nebo PCR testu.

Lidé mohou aplikaci ošálit i změnou validačních pravidel na jiné státy. Problém dělá zejména africké Togo. Tečka pak začne propadlé PCR testy vyhodnocovat jako platné. Třeba takové Slovensko mezi alternativními validačními pravidly chybí úplně. Tečka může zavařit i některých lidem na dovolené, pokud jste očkování třetí dávkou, mohou chtít např. v Rakousku prokázání všech tří dávek. První dvě však nově očkovaným z Tečky zmizely, a mohou se tedy prokázat jen třetí (resp. na první pohled jen jednou) dávkou.

Osobně jsem u Tečky zažil duplicitní evidenci první dávky, vypadalo to, jako bych dostal 1. dávku dvakrát a vždy s jiným identifikátorem. V případě přeočkování jsem měl zase uvedenou chybně vakcínu. Po její opravě jsem se v Tečce tvářil jako osoba, která si na posilovací dávku nechala dát AstraZenecu a Pfizer zároveň. Chyba zmizela až po smazání profilu a po opětovném načtení dat z databáze. Jaké máte s Tečkou zkušenosti vy? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj Twitter, Sukl