Za deset let 10krát větší. Hry a aplikace bobtnají, Facebook v telefonu dnes zabere 300 MB

Před deseti lety měly hry a aplikace pro smartphony jen zlomek velikosti oproti současnému stavu. Za poslední dekádu většina mobilního obsahu podstatně zvětšila svou velikost. Rekordmanem jsou mobilní videohry, kterým už skutečně nestačí 45 MB jako před deseti lety. Výrazně se zvětšily i aplikace pro produktivitu nebo datový objem jedné minuty videa. Za poslední roky pak narostly nejméně mapové a komunikační služby. S rostoucím počtem větších aplikací se tak telefony zaplňují rychleji než dříve. A to i proto, že průměrná velikost paměti v telefonu se zvyšuje už jen velmi pozvolna.



Typ dat a změna jejich velikosti v závislosti na čase. Nejvíce zvětšily svou velikost videohry, nejméně pak komunikační aplikace nebo mapové služby

Aplikace pro Produktivitu (Asana a Trello) měly v roce 2014 jen pár MB. Dnes už mají desetinásobek své původní velikost. Můžeme za tím hledat třeba nové funkce, které přirozeně potřebují více úložného prostoru. Prakticky každá druhá aplikace v žebříčku narostla za 10 let o 50 MB. Ta na jednu stranu relativně málo, ale v případě několika desítek aplikací to v součtu udělá hodně. Třeba proto, že 50MB nárust patří k tomu menšímu.

Méně rostly jen komunikační aplikace WhatsApp, Skype, Messenger, Viber a WeChat. Více naopak Facebook, Instagram, LinkedIn nebo Twitter. Ani jedna z těchto aplikací dnes přitom není menší, než 100 MB. Před lety by to znamenalo čtyři aplikace a ještě by vám do stovky něco málo zbylo.

Za deset let se mobilní hry zvětšily 44×

Absolutním rekordmanem jsou videohry pro smartphony, kterým ještě v roce 2018 stačilo 100 MB, dnes potřebují často více než 2 GB volného místa. Masivní zvětšování mobilních her se neslo ruku v ruce se zvyšováním úložných prostorech v telefonech. Od roku 2015 se co dva roky zvyšovala průměrná paměť v telefonech, ovšem paměti v mobilech od roku 2022 spíše stagnují. Pokud by se podobný trend udržel, měli bychom dnes v telefonu průměrně 512 MB a příští rok bychom vyhlíželi 1 TB telefony. Místo toho je však průměr aktuálně na jednotě 368 GB a 1TB verze telefonů na trhu zdaleka nejsou běžnou záležitostí.

Minuta videa v mobilu dnes i díky vyššímu rozlišení zabere pětkrát více, fotografie ve vyšším rozlišení a s HDR dnes mají v průměru 7 MB, před deseti lety to byla méně než polovina. Při pohledu na pomalý růst úložišť v telefonech a na zvyšující se velikosti mobilního obsahu se nám může jevit, že se paměť telefonů zaplňuje rychleji než v dobách, kdy byla běžná 32 nebo 64GB paměť. Ještě, když většina výrobců z telefonů u svých nejdražších modelů odebrala podporu microSD. Ty by i dnes v mobilu stále našly své uplatnění, platí to však typicky jen pro telefony nižší a střední třídy.

Via Techradar